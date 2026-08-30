IND vs THA Women’s Asia Cup : आज एशिया कप में थाईलैंड से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs THA Women’s Asia Cup : आज विमेंस एशिया कप 2026 में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है। भारत इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच थाईलैंड की टीम के साथ खेलने वाला है, जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सात बार की एशिया कप विजेता भारतीय टीम जीत के साथ टूर्नामेंट में शुरुआत करना चाहेगी। आइए जानते हैं कि भारत बनाम थाईलैंड, विमेंस एशिया कप 2026 का मैच कब और कहां देख पाएंगे-

भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच कब खेला जाएगा?

भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच 30 अगस्त (रविवार) को खेला जाएगा।

भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच कहाँ खेला जाएगा?

भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई में खेला जाएगा।

भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा।

भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच किस टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा?

भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा।

भारत में प्रशंसक भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं?

भारत और थाईलैंड की टीमों के बीच विमेंस एशिया कप का तीसरा T20I मैच भारत में SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।