  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Vice President Election: इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों के सांसदों को लिखा पत्र, सीपी राधाकृष्णन पर भी कसा तंज

Vice President Election: इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों के सांसदों को लिखा पत्र, सीपी राधाकृष्णन पर भी कसा तंज

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सेवानिवृत्त जस्टिस सुदर्शन रेड्डी लगातार राजनीतिक पार्टियों से मिलकर सपोर्ट मांग रहे हैं। अब उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल, रेड्डी का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन से है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सेवानिवृत्त जस्टिस सुदर्शन रेड्डी लगातार राजनीतिक पार्टियों से मिलकर सपोर्ट मांग रहे हैं। अब उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल, रेड्डी का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन से है।

पढ़ें :- अमित शाह के खिलाफ रिटायर्ड जजों के अभियान पर किरेन रिजीजू का फूटा गुस्सा, बोले-'यह ठीक नहीं'

उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। इससे पहले इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने हैदराबाद में कहा कि, मेरे प्रतिद्वंदी बोल ही नहीं रहे हैं। अगर दोनों प्रत्याशी बोलें तो अच्छी बहस हो सकती है। रेड्डी ने कहा, मैं विपक्षी दलों का उम्मीदवार हूं, मुझे आप जैसी गैर INDIA ब्लॉक पार्टियों से समर्थन मिला है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव उनके जीवन में संविधान के साथ लंबी यात्रा का एक हिस्सा है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2025 का चुनाव भारत के हालिया इतिहास में लड़े गए सबसे निष्पक्ष, प्रतिष्ठित और मर्यादित चुनावों में से एक होगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा, हमारा राज्य बहुसंख्यकवादी नहीं है। संविधान किसी को शक्ति नहीं देता, उसका काम शक्ति को सीमित करना है। उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज पर भी टिप्पणी की। रेड्डी ने कहा, संविधान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में ‘कमी’ है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मोदी-पुतिन-जिनपिंग की यारी ने दी अमेरिकी ‘वर्चस्ववाद’ को चुनौती, विश्व की राजनीति में बड़े बदलाव के पुख्ता संकेत

मोदी-पुतिन-जिनपिंग की यारी ने दी अमेरिकी ‘वर्चस्ववाद’ को चुनौती, विश्व की राजनीति...

अमेरिकी वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने भारत के ब्राहम्णों को लेकर दिया विवादित बयान

अमेरिकी वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने भारत के ब्राहम्णों को लेकर दिया विवादित...

मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कल तक खाली हों मुंबई की सड़कें

मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कल तक...

Gold-Silver Rate : सोना पहली बार 1.05 लाख रुपये पार, चांदी में रिकॉर्ड उछाल, जानें क्या होगा आगे?

Gold-Silver Rate : सोना पहली बार 1.05 लाख रुपये पार, चांदी में...

नीतीश जी खुद चल कर हम लोगों के पास आए थे लेकिन वे डरकर पलट गए, उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं: खरगे

नीतीश जी खुद चल कर हम लोगों के पास आए थे लेकिन...

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बोले -‘जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है, वही सबसे अच्छा नेता’

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बोले -‘जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना...