  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जेमिमा ने सेमीफाइनल में जड़ा शानदार शतक

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जेमिमा ने सेमीफाइनल में जड़ा शानदार शतक

जेमिमा रॉड्रिग्ज और हरमनप्रीत कौर की शानदार साझेदारी के दम पर भारत आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया और खिताबी मुकाबले में प्रवेश करने में सफल रहीं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। जेमिमा रॉड्रिग्ज और हरमनप्रीत कौर की शानदार साझेदारी के दम पर भारत आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया और खिताबी मुकाबले में प्रवेश करने में सफल रहीं। भारत ने जैसे ही जीत का चौका लगाया मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली जेमिमा रॉड्रिग्ज भावुक हो गईं।

पढ़ें :- भारत के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई थी, लेकिन भारतीय टीम ने एलीस हीली की टीम का विजयी अभियान रोक दिया। भारत का अब रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से सामना होगा जिसने एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर 338 रन बनाए थे। जवाब में भारत के लिए जेमिमा ने शतक लगाया और कप्तान हरमनप्रीत के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी की जिससे भारत ने 48.3 ओवर में पांच विकेट पर 341 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारतीय टीम तीसरी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। टीम इससे पहले 2005 और 2017 में भी खिताबी मैच में पहुंची थी। भारत ने अब तक कभी विश्व कप की ट्रॉफी नहीं जीती है और अब उसके पास खिताबी सूखा समाप्त करने का अच्छा मौका है।

भारत के लिए जेमिमा 134 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 127 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि हरमनप्रीत ने 88 गेंदों पर 10 चौकों और दो छक्कों की मदद से 89 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गार्थ और एनाबल सदरलैंड को दो-दो विकेट मिले।

पढ़ें :- IND vs BAN: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जेमिमा ने सेमीफाइनल में जड़ा शानदार शतक

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई,...

IND W vs AUS W Semifinal Live : ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 339 रनों का लक्ष्य, लिचफील्ड ने सेमीफाइनल में जड़ा शतक

IND W vs AUS W Semifinal Live : ऑस्ट्रेलिया ने भारत को...

भारत के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड ने रचा इतिहास

भारत के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड...

IND W vs AUS W Semifinal Live: ऑस्ट्रेलिया पर हर हाल में जीत दर्ज करने उतरेगा भारत, मंधाना-शेफाली पर रहेंगी नजरें

IND W vs AUS W Semifinal Live: ऑस्ट्रेलिया पर हर हाल में...

ODI World Cup 2025 Semifinal : दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को दिया 320 रनों का लक्ष्य, लाउरा ने खेली कप्तानी पारी

ODI World Cup 2025 Semifinal : दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को दिया...

IND vs AUS 1st T20 : भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच बारिश से धुला, कप्तान सूर्या ने बनाया खास रिकॉर्ड

IND vs AUS 1st T20 : भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच बारिश...