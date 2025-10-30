भारत के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड ने रचा इतिहास

  1. हिन्दी समाचार
ऑस्ट्रेलियाई की सलामी बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड ने भारत के खिलाफ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान इतिहास रच दिया। वह महिला विश्व कप नॉकआउट मैच में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी और टूर्नामेंट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे कम उम्र की शतकवीर बन गईं है। ऑस्ट्रेलिया ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। ऑस्ट्रेलियाई की सलामी बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड (Australian opener Phoebe Litchfield) ने भारत के खिलाफ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (ICC Cricket World Cup) सेमीफाइनल के दौरान इतिहास रच दिया। वह महिला विश्व कप नॉकआउट मैच में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी और टूर्नामेंट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे कम उम्र की शतकवीर बन गईं है। ऑस्ट्रेलिया ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

लिचफील्ड ने अनुभवी एलिस पेरी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को कप्तान एलिसा हीली के शुरुआती नुकसान से उबरने में मदद की। उन्होंने 93 गेंदों में 17 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 119 रन बनाए। उनके रन 127.95 के स्ट्राइक रेट से आए। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना सुनहरा दौर जारी रखा।, उन्होंने भारत के खिलाफ नौ पारियों में 69.66 की औसत से 627 रन बनाए है। कप्तान हीली (2022 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 170 और 2022 सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ 129 रन) और करेन रोल्टन (2005 संस्करण फाइनल में भारत के खिलाफ 107* रन) के साथ 50 ओवर के विश्व कप नॉकआउट मैच में शतक लगाने वाली तीसरी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं। 22 साल और 195 दिन की उम्र में, महिला खिलाड़ी विश्व कप में शतक लगाने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहल बल्लेबाजी करते हुए 45 ओवरों में छह विकेट खोकर 298 रन बनाए। वहीं एलिस पेरी ने भी शानदार बल्लीबाजी करते हुए 88 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 77 रन बनाए। भारत की ओर से नल्लापुरेड्डी चरणी ने दो विकेट लिए। वहीं क्रांति गौड़, अमनजौत कौर और राधा यादव ने एक-एक विकेट लिए। भारत को जीत के लिए 45 ओवरों में 299 रन बनाने है।

