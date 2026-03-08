  1. हिन्दी समाचार
  3. टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ने किया संन्यास ऐलान, फैंस हुए अचंभित

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार शाम को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज ली ताहुहू ने टीम के साथ 15 साल बिताने के बाद वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।

नई दिल्ली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार शाम को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज ली ताहुहू ने टीम के साथ 15 साल बिताने के बाद वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 2011 की सीरीज के दौरान ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 साल की उम्र में ODI में डेब्यू करने के बाद से इस तेज गेंदबाज ने न्यूजीलैंड के लिए 103 मैच खेले हैं और 125 विकेट के साथ व्हाइट फर्न्स की ओर से सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाली गेंदबाज है। ताहुहू उन 12 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के लिए 100 से ज्यादा ODI खेले हैं और उन्होंने चार विश्व कप में हिस्सा लिया है, जिसमें न्यूजीलैंड में आयोजित 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप भी शामिल है।

तेज गेंदबाज ली ताहुहू लगातार शीर्ष दस ODI गेंदबाजों में शामिल रही हैं। उन्हें अपने चरम पर दुनिया की सबसे तेज गेंदबाज माना जाता था और एक शानदार सीजन के बाद 2023 में ICC महिला ODI टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। ताहुहू ने कहा कि ODI में टीम को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ा सम्मान रहा है और उन्हें अपने देश के लिए 100 से ज़्यादा मैच खेलने पर गर्व महसूस होता है। इस फॉर्मेट में अपने करियर के हर पल को संजोकर रखती हैं। “ODI क्रिकेट में व्हाइट फर्न्स की शर्ट पहनना हमेशा से एक सौभाग्य और सम्मान की बात रही है। एक गेम खेलना एक अद्भुत एहसास था। मैं हर पल को संजोकर रखूंगी और ODI गेम से इस फॉर्मेट में जो कुछ भी हासिल कर पाई हूं, उस पर अविश्वसनीय रूप से गर्व के साथ जाऊंगी। ताहुहू ने भारत में 2025 ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी ODI खेला था। वहीं उन्होने कहा कि T20I में योगदान देना जारी रखने के लिए उत्साहित हैं और उनका लक्ष्य इस साल के अंत में इंग्लैंड में टीम को अपना 2024 T20 वर्ल्ड कप खिताब बचाने में मदद करना है।

