BCCI ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऐतिहासिक जीत पर 131 करोड़ रुपये इनाम का किया ऐलान

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) जीतने के बाद टीम इंडिया (Team India) के लिए 131 करोड़ रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ बोर्ड ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले जब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) का खिताब जीता था, तब बीसीसीआई (BCCI) ने खिलाड़ियों के लिए 125 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया था। अब एक बार फिर टीम की बड़ी उपलब्धि के बाद बोर्ड ने उससे भी ज्यादा राशि देने का फैसला किया है।

इस बार कप्तान सूर्यकुमार यादव (Captain Suryakumar Yadav) की अगुआई में भारतीय टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत टूर्नामेंट के इतिहास में अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाने वाली पहली टीम बन गया।

BCCI ने एक रिलीज़ में कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men’s T20 World Cup 2026) में टीम इंडिया (Team India) के शानदार प्रदर्शन के बाद उसे INR 131 करोड़ का कैश इनाम देने की घोषणा की है। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में फाइनल में न्यूज़ीलैंड को हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाई, सफलतापूर्वक अपना टाइटल बचाया और टूर्नामेंट के इतिहास में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप (ICC Men’s T20 World Cup) अपने पास रखने वाली पहली टीम बन गई। इस जीत के साथ, भारत ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप (ICC Men’s T20 World Cup) तीन बार जीतने वाली पहली टीम भी बन गई, जिससे इस फॉर्मेट के इतिहास में सबसे सफल टीमों में उसकी जगह और पक्की हो गई।

बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं को एक बार फिर बधाई देता है और भविष्य में भी उनकी सफलता की कामना करता है।