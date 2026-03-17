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India Post : इंडिया पोस्ट लेकर आया 24 स्पीड पोस्ट, अब बड़े शहरों में अगले दिन पहुंच जाएगा पार्सल

डाक विभाग एक नई तेज डिलीवरी सर्विस 24 Speed Post शुरू करने जा रहा है। इस सर्विस का मकसद लोगों को तेज और भरोसेमंद पार्सल व डॉक्यूमेंट डिलीवरी देना है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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