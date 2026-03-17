India Post : इंडिया पोस्ट लेकर आया 24 स्पीड पोस्ट, अब बड़े शहरों में अगले दिन पहुंच जाएगा पार्सल

डाक विभाग एक नई तेज डिलीवरी सर्विस 24 Speed Post शुरू करने जा रहा है। इस सर्विस का मकसद लोगों को तेज और भरोसेमंद पार्सल व डॉक्यूमेंट डिलीवरी देना है। डाक विभाग 17 मार्च, 2026 को ’24 स्पीड पोस्ट’ लॉन्च करने जा रहा है, जो एक प्रीमियम एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा (Premium Express Delivery Service)है और तत्काल और समय-संवेदनशील खेपों (Time-sensitive shipments) के लिए अगले दिन गारंटीकृत डिलीवरी का वादा करती है।

शुरुआत में यह सर्विस देश के 6 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में मिलेगी। इन शहरों के बीच भेजा गया पार्सल अगले दिन (D+1) पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। ये सर्विस आज 17 मार्च से शुरू होगी।

48 Speed Post: दो दिन में डिलीवरी

इसके लिए खास प्रोसेसिंग और एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पार्सल जल्दी पहुंचे।

सामान्य स्पीड पोस्ट से इस प्रकार है भिन्न

यह नई सेवा ब्लू डार्ट, डीटीडीसी और डेल्हीवेरी जैसी निजी कूरियर कंपनियों से सीधे प्रतिस्पर्धा करने के लिए बनाई गई है। इंडिया पोस्ट के अनुसार, इस सुविधा में कई विशेषताएं हैं, जैसे ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी जिससे पार्सल सही व्यक्ति तक पहुंचे, एसएमएस अलर्ट के साथ एंड-टू-एंड ट्रैकिंग, बल्क बुकिंग के लिए मुफ्त पिकअप, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एपीआई इंटीग्रेशन और व्यावसायिक खातों के लिए केंद्रीकृत बिलिंग। व्यावसायिक ग्राहकों के लिए बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) की सुविधा भी उपलब्ध है।

सुरक्षा और ट्रैकिंग भी बेहतर

नई सर्विस में OTP के जरिए सुरक्षित डिलीवरी दी जाएगी। साथ ही हर स्टेप पर SMS अलर्ट और ट्रैकिंग सुविधा भी मिलेगी, जिससे ग्राहक अपने पार्सल का स्टेटस आसानी से जान सकेंगे।