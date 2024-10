इजरायल के खिलाफ खड़ा हुआ भारत! लेबनान भेजे अपने शांति सैनिक

India stood against Israel: इजरायल की ओर से लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के सदस्यों के साथ-साथ आम नागरिकों की भी जान जा रही है। इसी बीच भारत शनिवार को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में सेना का योगदान देने वाले देशों में शामिल हो गया।

दरअसल, इजरायली सेना की कार्रवाई में लेबनान में दो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक घायल हो गए थे। भारत ने इससे पहले इजरायल-लेबनान सीमा पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। अब वह इजरायली सेना की कार्रवाई के खिलाफ खड़ा हो गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन (Permanent Mission of India) ने शांति सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि बताया है।

भारत के स्थायी मिशन (Permanent Mission of India) ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “एक प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता देश के रूप में भारत 34 यूएनआईएफआईएल सैन्य योगदानकर्ता देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान के साथ पूरी तरह से खड़ा है। शांति सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे मौजूदा यूएनएससी प्रस्तावों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।”

As a major Troop Contributing Country, India aligns itself fully with the joint statement issued by the 34 @UNIFIL_ troop contributing countries. Safety and security of peacekeepers are of paramount importance and must be ensured in accordance with extant UNSC Resolutions.

