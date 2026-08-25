कोलंबो टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका पर कसा शिकंजा, लंच ब्रेक तक मेजबान टीम का स्कोर- 130/4

IND vs SL 2nd Test Day 3 : कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। पहले सत्र में श्रीलंका ने दो और अहम विकेट खो दिये हैं और वो भारत से अभी भी 373 रन पीछे हैं। इस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। वहीं, मेजबान टीम पूरे दबाव में नजर आयी। दूसरा सत्र मैच का नतीजा लगभग तय कर देगा।
IND vs SL 2nd Test Day 3 : कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। पहले सत्र में श्रीलंका ने दो और अहम विकेट खो दिये हैं और वो भारत से अभी भी 373 रन पीछे हैं। इस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। वहीं, मेजबान टीम पूरे दबाव में नजर आयी। दूसरा सत्र मैच का नतीजा लगभग तय कर देगा।
तीसरे दिन 8/2 के स्कोर से आगे खेलने उतरी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने सूझ-बूझ से पारी को आगे बढ़ाया। श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की, कामिल मिशारा ने प्रसिद्ध की गेंदों पर कुछ बाउंड्री लगाईं, लेकिन भारतीय तेज़ गेंदबाज़ ने आख़िरकार बाज़ी मारी और डेब्यू कर रहे खिलाड़ी को बाउंसर पर आउट कर दिया। पासिंदु सूरियाबंदारा और कामindu ने सकारात्मक सोच के साथ खेलना जारी रखा, स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और भारतीय गेंदबाज़ों पर कुछ दबाव बनाया। सारांश जैन पहले स्पिनर थे जिन्हें लाया गया, लेकिन वे कोई असर नहीं डाल पाए, जबकि सुथार भी लगातार अच्छी गेंदबाज़ी नहीं कर पाए और उन पर काफ़ी रन बने। इस जोड़ी ने अच्छी रफ़्तार से 87 रन जोड़े, जिससे गिल को वापस अपने तेज़ गेंदबाज़ों का रुख़ करना पड़ा।
प्रसिद्ध, जो भारतीय गेंदबाज़ों में सबसे अच्छे रहे हैं और पहले ही छह ओवर का लंबा शुरुआती स्पेल डाल चुके थे, वापस आए और कामिन्दु मेंडिस को आउट करके साझेदारी तोड़ी। मेंडिस के विकेट ने इस सेशन को बराबरी का बना दिया है। सूरियाबंदारा ने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा कर लिया है। श्रीलंका को उम्मीद होगी कि लंच के बाद के सेशन में बाकी बल्लेबाज़ उनका साथ देंगे। वहीं, भारत दबाव को बरकरार रखना चाहेगा।