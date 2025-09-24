अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने ट्रैरिफ और अन्य मुद्दों को लेकर अमेरिकी कांगेस से नहीं किया संपर्क- प्रवासियों ने साध रखी है चुप्पी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और भारत की विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारतीय-अमेरिकी प्रवासियों की आश्चर्यजनक चुप्पी पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान कांग्रेस के एक सदस्य ने बताया कि उन्हें भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं की ओर से नीतिगत बदलावों का आग्रह करने वाला एक भी कॉल नहीं आया है, जिसके बाद थरूर ने प्रवासी भारतीयों से और अधिक मुखर होने का आग्रह किया।

बैठक में v वीजा बढ़ोतरी, भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ और चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर चिंताओं पर चर्चा हुई, जिसमें कुछ अमेरिकी सांसदों ने ट्रम्प प्रशासन के फैसलों की आलोचना की। पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, सभी डेमोक्रेट (कैलिफोर्निया से चार), ने एच-1बी वीजा प्रतिबंध और व्यापार टैरिफ जैसी हालिया चुनौतियों के बावजूद भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। थरूर ने जोर देकर कहा कि अगर भारतीय-अमेरिकी अपनी मातृभूमि की परवाह करते हैं, तो उन्हें भारत के हितों की सक्रिय रूप से वकालत करनी चाहिए और अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर दबाव बनाना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि हमने जो मुद्दे उठाए उनमें से एक यह था कि भारतीय-अमेरिकी प्रवासी इस सब के बारे में इतना चुप क्यों हैं।

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को अपने मामृभूमि के लिए बोलना होगा- थरूर

सांसद शशि थरूर ने बताया कि हमें सभी को भारतीयों को अमेरिकी आबादी तक पहुंचने की ज़रूरत है और कहना चाहिए कि अगर आपको अपनी मातृभूमि के साथ संबंधों की परवाह है, तो आपको इसके लिए लड़ना भी होगा, इसके लिए बोलना भी होगा और अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर भारत के लिए खड़े होने का दबाव बनाने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने होंगे। लेकिन जो लोग यहां आए हैं, वे पहले से ही भारत के मित्र हैं, भारत के प्रति अच्छे विचार रखते हैं और उन्होंने संबंधों के बारे में बहुत गर्मजोशी और सकारात्मकता से बात की है। थरूर ने कहा कि दौरे पर आए अमेरिकी सांसद पहले से ही भारत के मित्र हैं और उन्होंने भारत की आर्थिक मजबूती और प्रवासी भारतीयों के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस समेत अमेरिकी जनमत भारत-अमेरिका संबंधों को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के बीच बैठक का नेतृत्व थरूर ने किया।

डेमोक्रेटिक पार्टी रखती है भारत में रुचि- शशि थरूर

थरूर ने बताया कि अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का दौरा बहुत अच्छा रहा, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के पांच सदस्य शामिल थे। ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और उनमें से चार कैलिफ़ोर्निया से थे, लेकिन उनकी भारत में गहरी रुचि थी। मुझे लगता है कि उनसे जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश निकला, वह यह था कि अमेरिकी कांग्रेस समेत बहुत से अमेरिकी जनमत भारतीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारत को महत्व दिया जाता है और वे हाल की उन बाधाओं के बावजूद, जिनसे हम सभी परिचित हैं, इस रिश्ते को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसे कि एच1-बी वीज़ा का झटका, 50 पतिशत टैरिफ का झटका, चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध और कई अन्य चीज़ें, जिन्होंने वर्तमान में भारत-अमेरिका संबंधों को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में थरूर ने वार्ता को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।