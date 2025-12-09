IndiGo Crisis : 200 से अधिक विमान आज भी रद्द, सरकार बोली- इंडिगो मार्गों की संख्या घटेगी, 10 एयरपोर्ट पर अफसर तैनात

नई दिल्ली। इंडिगो (IndiGo) का परिचालन संकट (Operational Crisis) आठवें दिन भी जारी है। एयरलाइन ने मंगलवार को बंगलूरू और हैदराबाद से लगभग 180 उड़ानें रद्द की हैं। वहीं देशभर में 230 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने बताया कि इंडिगो मंगलवार को हैदराबाद के लिए 58 उड़ानें संचालित नहीं कर रही है। इनमें 14 आगमन और 44 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बंगलूरू हवाई अड्डे से रद्द उड़ानों की संख्या 121 है, जिनमें 58 आगमन और 63 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं।

इस बीच, मौजूदा शीतकालीन समय सारणी (Winter Schedule) में इंडिगो कुछ मार्गों को अन्य घरेलू एयरलाइंस के हाथों खो सकती है। विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू (Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu) ने कहा कि सरकार निश्चित रूप से इंडिगो (IndiGo) के स्लॉट कम करेगी। राहुल भाटिया (Rahul Bhatia) के नेतृत्व वाली एयरलाइन प्रतिदिन 90 से अधिक घरेलू और 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है। नायडू ने सोमवार को कहा, हम निश्चित रूप से इंडिगो की (शीतकालीन) समय सारणी में जो मार्ग हैं, उनकी संख्या कम करेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। यह एयरलाइन के लिए एक तरह का दंड होगा क्योंकि वे उन (कम किए गए) मार्गों पर उड़ान नहीं भर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि समय-सारणी (Time-Table)से इंडिगो के जो मार्ग कम किए जाएंगे, उन्हें अन्य एयरलाइंस को दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब एयरलाइन उन्हें संचालित करने की क्षमता दिखाएगी, तो उन्हें इंडिगो को वापस दे दिया जाएगा। गुरुग्राम स्थित यह एयरलाइन भारत के कुल घरेलू यातायात का 65 फीसदी से अधिक हिस्सा संभालती है। एयरलाइन ने सोमवार को केवल छह मेट्रो हवाई अड्डों से 560 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं।

इंडिगो (IndiGo) के कारण हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने के व्यवधानों के मद्देनजर विमानन मंत्रालय ने मंत्रालय के उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे आने वाले दिनों में सभी प्रमुख हवाई अड्डों का व्यक्तिगत स्तर पर दौरा करें और वहां की स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन करें। इन हवाई अड्डों में मुंबई, बंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा, तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे शामिल हैं।

बंगलूरू हवाई अड्डा: 121 उड़ानें रद्द

बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (KIAL) ने जानकारी दी कि आज के लिए इंडिगो (IndiGo) की 58 आगमन और 63 प्रस्थान उड़ाने रद्द कर दी गई हैं। अगला अपडेट शाम छह बजे साझा किया जाएगा।

चेन्नई हवाई अड्डे से 41 उड़ानें रद्द

चेन्नई हवाई अड्डे पर इंडिगो (IndiGo) की 18 प्रस्थान और 23 आगमन उड़ानें रद्द की गई हैं।

आईजीआई पर फंसे इंडिगो के यात्री

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Indira Gandhi International Airport) पर उड़ानों में व्यवधान और उड़ानें रद्द होने के कारण इंडिगो यात्री फंसे हुए हैं।

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 16 उड़ानें रद्द

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर इंडिगो (IndiGo) की 16 उड़ानें रद्द की गई हैं। इनमें नौ आगमन और सात प्रस्थान उड़ाने शामिल हैं। सुबह आठ बजे तक संचालित कुल 23 उड़ानें संचालित हुईं, जिनमें सात आगमन और 16 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं। हवाई अड्डे ने कहा कि टर्मिनल और रनवे में कोई समस्या नहीं है। यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है।

यात्री, बोला-मुझे 12 घंटे करना पड़ा है इंतजार

अहमदाबाद हवाई अड्डे (Ahmedabad Airport) पर एक यात्री ने बताया, मुझे चेन्नई जाना था और मैंने आने और जाने की उड़ान बुक की थी। लौटते समय कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन जाते समय मेरी उड़ान नौ दिसंबर को रात 2 बजे तय थी। मुझे संदेश मिला कि इसे रात नौ बजे के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। अब मुझे यहां 12 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। मैं दो दिन से हेल्पलाइन पर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।