IndiGo की नाकामी सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है: राहुल गांधी

IndiGo operational crisis: देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो के ऑपरेशनल दिक्कतों और फ्लाइट कैंसल होने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह सरकार की एकाधिकार मॉडल की वजह से हो रहा है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एयरलाइंस में हाल की दिक्कतों के लिए एविएशन सेक्टर में मोनोपॉली को ज़िम्मेदार ठहराया, और मार्केट में “फेयर कॉम्पिटिशन” की मांग की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “एक्स इंडिगो की नाकामी इस सरकार के मोनोपॉली (एकाधिकार) मॉडल की कीमत है। एक बार फिर, आम भारतीय ही इसकी कीमत चुका रहे हैं – देरी, कैंसलेशन और लाचारी के रूप में। भारत हर सेक्टर में सही कॉम्पिटिशन का हकदार है, मैच-फिक्सिंग मोनोपॉली का नहीं।”

बता दें कि बीते हफ्तों से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसलेशन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जो हर दिन लगभग 170-200 फ़्लाइट्स तक पहुंच गई है, जो आम तौर पर होने वाले कैंसलेशन से काफ़ी ज़्यादा है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। फ़्लाइट में रुकावटों से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अब इस मुद्दे को विपक्ष संसद में उठा सकता है।