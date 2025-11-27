  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Indonesia earthquake : इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका

Indonesia earthquake : इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका

इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 6.3 तीव्रता के एक शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी। आचे प्रांत के पास आया भूकंप 10 किलोमीटर गहरा था और इसमें सुनामी की कोई आशंका नहीं है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Indonesia earthquake : इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका

Indonesia earthquake : इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन...

VIDEO -व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में नेशनल गार्ड्स घायल : हमलावर गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रम्प बोले- यह आतंकी हमला, अफगान शरणार्थियों की 'नो एंट्री'

VIDEO -व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में नेशनल गार्ड्स घायल : हमलावर...

चीन में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आए 11 लोगों की मौत, कई घायल

चीन में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आए 11 लोगों...

पाकिस्तान की जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की कर दी गई हत्या? बहनों ने लगाया गंभीर आरोप

पाकिस्तान की जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की कर दी गई...

Hong Kong massive fire : हांगकांग में इमारत में लगी भीषण आग , कई लोग फंसे

Hong Kong massive fire : हांगकांग में इमारत में लगी भीषण आग...

लखनऊ में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोर, अमेरिका ने की तारिफ

लखनऊ में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोर, अमेरिका ने की तारिफ