Indonesia earthquake : इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका

Indonesia earthquake : इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 6.3 तीव्रता के एक शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी। आचे प्रांत के पास आया भूकंप 10 किलोमीटर गहरा था और इसमें सुनामी की कोई आशंका नहीं है। भूकंप के झटके पूरे क्षेत्र में महसूस किए गए हैं।

प्रशांत महासागर के “रिंग ऑफ़ फायर” के पास स्थित इंडोनेशिया भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। हालाँकि भूकंप के कारण अभी तक किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यह ऐसे समय में आया है जब देश बुधवार को आए चक्रवात सेन्यार के कारण हुई लगातार बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से जूझ रहा है।