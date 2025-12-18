Indonesia Penglipuran Village :  दुनिया के इस गांव सिगरेट-शराब पीना है मना , सबसे साफ गांव में लगता है टूरिस्टों का तांता

दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव भारत में नहीं, बल्कि एशिया के एक छोटे पहाड़ी इलाके में बसता है।
पेंगलिपुरन गांव बांग्ली में स्थित है, जो देनपसार (Denpasar) के नगुराह राय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (I Gusti Ngurah Rai International Airport) से करीब 45 किमी और बांग्ली शहर से 5 किमी की दूरी पर है। भारत के प्रमुख शहरों (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु) से सीधी कनेक्टिंग उड़ानों भी यहां के लिए जाती है। हवाई अड्डे से टैक्सी, प्राइवेट कार या गो‑जेक जैसी राइड‑शेयरिंग ऐप्स के जरिए आप आसानी से यहां पहुंच सकते हैं।
वास्तुकला
लगभग 700 साल पुरानी बाली की पारंपरिक हिंदू शैली के घर, एक समान बनावट के साथ, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
हरे‑भरे पहाड़ी इलाके, धुंधली धुंध और शांत वातावरण इसे सोलो ट्रिप और कपल्स दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है।
पेंगलिपुरन में लगभग हर घर हिंदू संस्कृति से जुड़ा है. गांव में बड़े मंदिर हैं और हर परिवार के घर में एक छोटा निजी मंदिर भी दिख जाएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि यह गांव करीब 700 साल पुराना है। इतने लंबे समय में भी यहां एक भी अपराध दर्ज नहीं हुआ है। यानी सच में शांत और सुरक्षित जीवन।