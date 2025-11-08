  1. हिन्दी समाचार
J-K Encounter: कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने मार गिराए दो आतंकी

Two terrorists killed in Kupwara: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान मुठभेड़ में सेना ने दो आतंकियों को भी मार गिराया है। नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से घुसपैठ के प्रयास के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया था।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने एक्स पोस्ट में लिखा, “अपडेट: ओपी पिंपल, केरन, कुपवाड़ा… चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके की तलाशी जारी है।” इससे पहले उन्होंने लिखा, “पी पिंपल, केरन, कुपवाड़ा…7 नवंबर 2025 को, घुसपैठ की कोशिश के संबंध में एजेंसियों से मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। संपर्क स्थापित हो गया और आतंकवादियों को घेर लिया गया। अभियान जारी है।”

इससे पहले 5 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के छत्रू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। अधिकारियों के अनुसार, आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद, भारतीय सेना की सहायता से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने छत्रू इलाके में एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। यह समन्वित तलाशी अभियान तड़के सुबह शुरू किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू हो गई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
