डाइमेंसिटी 7100 SoC, 144Hz डिस्प्ले और 6,000mAh बैटरी के साथ Infinix का धाकड़ फोन लॉन्च, चेक करें प्राइस और फीचर्स

Infinix Hot 70 Pro 5G : इंफिनिक्स ने अब भारतीय बाजार में भी अपने नए स्मार्टफोन Infinix Hot 70 Pro 5G स्मार्टफ़ोन पेश कर दिया है। यह फोन पहले ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर, 144Hz डिस्प्ले, 6,000mAh की बैटरी और एक इंटरैक्टिव Active Matrix Cube दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और उपलब्धता के बारे में नीचे पढ़ें-

नए इंफिनिक्स फोन के डिज़ाइन की बात करें तो, Infinix Hot 70 Pro 5G के पिछले हिस्से में एक इंटरैक्टिव ‘एक्टिव मैट्रिक्स क्यूब’ दिया गया है। यह यूज़र्स को बिना स्मार्टफ़ोन को पलटे ही अलर्ट, एनिमेशन और दूसरी जानकारी दिखा सकता है। साथ ही, इसकी बॉडी बहुत पतली है, जिसकी मोटाई सिर्फ़ 7.85mm है। इस डिवाइस को चार रंगों में पेश किया गया है, और हर रंग के पिछले हिस्से का फ़िनिश अलग है। ‘सिल्क ग्लो पर्पल’ रंग में ‘डायनामिक शाइन’ डिज़ाइन है, जबकि ‘थर्मो ऑरेंज’ में ‘डुअल-वे थर्मो-सेंसिंग स्किन’ है जो ठंड और गर्मी दोनों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। ‘डाइव ब्लू’ रंग में प्रीमियम मैट फ़िनिश है। वहीं, ‘मिराज ग्रीन’ वैरिएंट में रंग बदलने वाला और अंधेरे में चमकने वाला ‘मिराज लेदर’ दिया गया है।

Infinix Hot 70 Pro 5G में 6.76 इंच का FHD+ पैनल है, जिसमें पंच-होल डिज़ाइन और 144Hz तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट और ‘Gaming Ally’ ऑप्टिमाइज़ेशन दिया गया है, जिससे स्मूद गेमिंग और तेज़ मल्टीटास्किंग का अनुभव मिलने का दावा किया गया है। फोटोग्राफी के लिए, इस स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में 50MP का Sony IMX882 मेन कैमरा और सामने की तरफ 8MP का कैमरा दिया गया है। रियर कैमरे की बात करें तो इसमें 2x लॉसलेस ज़ूम, पोर्ट्रेट मोड, लाइव फोटो, व्लॉग मोड, AI स्टूडियो, AI इरेज़र और AI एक्सटेंडर जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह डिवाइस ‘सर्कल टू सर्च’ और ‘अल्ट्रालिंक नो-सिम कॉलिंग’ फ़ीचर को भी सपोर्ट करता है। अल्ट्रालिंक की मदद से यूज़र्स बिना सिम कार्ड के एक किलोमीटर तक की रेंज में कॉल कर सकते हैं।

फोन की बैटरी की बात करें तो, इस डिवाइस में 6,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो 45W फ़ास्ट चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस स्मार्टफ़ोन में धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 रेटिंग भी दी गई है। सॉफ़्टवेयर की बात करें तो, Infinix Hot 70 Pro 5G Android 16 पर आधारित XOS 16 पर चलता है। कंपनी ने इस डिवाइस के लिए तीन साल के ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और पाँच साल के सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है।

Infinix Hot 70 Pro 5G भारत में 7 सितंबर, 2026 को दोपहर 12 बजे (IST) से Flipkart और दूसरे बड़े रिटेलर्स के ज़रिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च ऑफ़र के तहत, खरीदार Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank और SBI Card के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या EMI ट्रांज़ैक्शन का इस्तेमाल करके ₹2,000 की फ्लैट छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, खरीदार ₹2,000 की एक्सचेंज छूट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं।

फोन के 6GB/128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत वास्तविक कीमत ₹24,999 रुपए है। लेकिन, ₹2,000 के बैंक डिस्काउंट के बाद इसकी प्रभावी कीमत ₹22,999 रह जाती है। वहीं, फोन के 8GB/128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत वास्तविक कीमत ₹27,999 है। लेकिन, ₹2,000 के बैंक डिस्काउंट के बाद इसकी प्रभावी कीमत ₹25,999 रह जाती है।

लॉन्च ऑफ़र के अलावा, खरीदार ₹35,100 की कीमत वाले Jio ऑफ़र का भी फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें 5,000GB का Google Cloud स्टोरेज और Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन शामिल है, जो दोनों ही 18 महीनों के लिए मुफ़्त मिलेंगे। इस ऑफ़र में Jio OTT पास भी शामिल है, जिससे मोबाइल डिवाइस पर 15 प्रीमियम ऐप्स और 1,000 से ज़्यादा लाइव टीवी चैनलों का एक्सेस मिलता है। ₹1,500 से ज़्यादा कीमत वाले सब्सक्रिप्शन ₹200 प्रति महीने में उपलब्ध होंगे। इस प्लान में 30GB डेटा और अनलिमिटेड 5G कनेक्टिविटी भी शामिल है।