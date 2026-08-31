Ai+ Nova 2 Power 5G भारतीय बाजार में धमाल मचाने को तैयार, Flipkart माइक्रोसाइट से कई फीचर्स का खुलासा

Ai+ Nova 2 Power 5G India Launch: भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Ai+ देश में किफायती स्मार्टफोन लाने के लिए जाना जाता है। कंपनी जल्द ही अपनी Nova लाइनअप के तहत एक नया स्मार्टफोन, Ai+ Nova 2 Power 5G लॉन्च करेगी। Flipkart पर अपकमिंग डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट लाइव हो गई है।

Ai+ Nova 2 Power 5G स्मार्टफोन ब्लू फ्यूज़न और ब्लू गोल्ड फ्यूज़न कलर ऑप्शन में आता है। दोनों ही वेरिएंट में डुअल-टोन रियर डिज़ाइन दिया गया है। इस डिवाइस में स्क्विर्कल (चौकोर और गोल आकार का मिश्रण) रियर कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें दो कैमरा सेंसर, एक LED फ़्लैश और एक गोल लाइट लगी है। यह कन्फर्म हो गया है कि स्मार्टफोन में 6nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 7100 SoC होगा। इस चिपसेट में 2.4GHz पर चलने वाले 4 A78 कोर और 2.0GHz पर चलने वाले 4 A55 कोर शामिल हैं। चिपसेट के साथ Arm Mali-G610 MC2 GPU दिया गया है। यह डिवाइस nxtQ OS पर चलेगा, और इसके नाम से पता चलता है कि इसमें बड़ी बैटरी क्षमता होगी।

उम्मीद है कि कंपनी इसके बारे में कुछ और जानकारी देगी और आने वाले दिनों में इसकी लॉन्च की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। इससे पहले, Ai+ ने इस आने वाले स्मार्टफ़ोन के लिए ‘प्रोजेक्ट ओपन रिव्यू 2.0’ शुरू किया था, ताकि बिक्री के लिए उपलब्ध होने से पहले एथिकल हैकर्स, रिव्यूअर्स, क्रिएटर्स और पत्रकार इस डिवाइस को टेस्ट कर सकें।