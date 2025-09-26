लखनऊ क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी स्विमिंग पूल में डूबने से मौत, मचा हड़कंप

  1. हिन्दी समाचार
यूपी की राजधानी लखनऊ में क्राइम ब्रांच (Lucknow Crime Branch) में तैनात इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी (Inspector Ashwini Chaturvedi) की 35वीं बटालियन (35th Battalion) के स्विमिंग पूल (Swimming Pool) में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि वह पूर्व में चिनहट थाने में भी तैनात रह चुके हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में क्राइम ब्रांच (Lucknow Crime Branch) में तैनात इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी (Inspector Ashwini Chaturvedi) की 35वीं बटालियन (35th Battalion) के स्विमिंग पूल (Swimming Pool) में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि वह पूर्व में चिनहट थाने में भी तैनात रह चुके हैं।

मामले की जानकारी से हड़कंप मच गया है। मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। डीसीपी सेंट्रल आशीष चतुर्वेदी (DCP Central Ashish Chaturvedi) ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनका परिवार रास्ते में है और लखनऊ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। घटनास्थल पर जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडीसीपी क्राइम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं।

जानकारी के मुताबिक, अश्विनी चतुर्वेदी (Ashwini Chaturvedi) हाल ही में एक व्यापारी की मौत के मामले में सस्पेंड किए गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह है।

