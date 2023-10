महुआ मोइत्रा और शशि थरूर समेत कई विपक्षी नेताओं के फोन हैक करने की कोशिश! Apple ने जारी की चेतावनी

iPhone Alert on State Sponsored Attackers: टेक कंपनी एपल ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) और दिग्गज कांग्रेस नेता शशि थरूर (Congress leader Shashi Tharoor) समेत देश के कई विपक्षी नेताओं के आईफोन पर अलर्ट मैसेज भेजा है। जिसमें कहा गया है कि एपल का मानना है कि इन नेताओं की एपल आईडी (Apple ID) से जुड़े हुए आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स (State Sponsored Attackers) के जरिए रिमोटली कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, एपल की ओर से जिन नेताओं को अलर्ट मैसेज (Alert Message) भेजा गया है उनमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, शिवसेना (यूबीटी) राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, सप अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी, आप सांसद राघव चड्ढा और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल है। इनमें कई नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिये अलर्ट मैसेज की जानकारी दी है।

Received text & email from Apple warning me Govt trying to hack into my phone & email. @HMOIndia – get a life. Adani & PMO bullies – your fear makes me pity you. @priyankac19 – you, I , & 3 other INDIAns have got it so far . pic.twitter.com/2dPgv14xC0

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 31, 2023