IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी : राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मंगलवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि हरियाणा एडीजीपी IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार (IPS officer Y Puran Kumar) की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ादायक क्या हो सकता है कि वाई. पूरन कुमार (Y Puran Kumar) की पत्नी एक सप्ताह से अपने पति का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने का इंतेज़ार कर रही हैं? वह, उनके बच्चे और उनका दर्द महसूस कर पा रहा पूरा दलित समाज जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, इसकी कल्पना से ही मन विचलित हो रहा है।
कितने पत्थरदिल हैं नरेंद्र मोदी जिनका दिल नहीं पसीज रहा है, क्योंकि उनके शासन में ही चल रहा ये नृशंस ज़ुल्म
लेकिन, कितने पत्थरदिल हैं दिल्ली से हरियाणा सरकार (Haryana Government) चलाने वाले नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) जिनका दिल नहीं पसीज रहा है, क्योंकि उनके शासन में ही ये नृशंस ज़ुल्म चल रहा। दिन बीते जा रहे हैं मगर अब भी कोई गिरफ्तारी नहीं। यह साफ़ अन्याय है। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री और हरियाणा मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई करें, दोषियों को सज़ा दें और इस दलित परिवार को न्याय और सम्मान दिलाएं।