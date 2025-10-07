चिराग पासवान की कहीं सीएम कुर्सी पर तो नहीं है नजर? एनडीए से चाहते हैं सम्मानजनक सीटें

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) कहीं ना कहीं सूबे का सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे हैं। ये गवाही लोजपा के अधिकारिक एक्स पर 'अबकी बार, युवा बिहारी' पोस्टर शेयर किए जा रहे पोस्ट दे रहे हैं।
पटना। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) कहीं ना कहीं सूबे का सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे हैं। ये गवाही लोजपा (LJP) के अधिकारिक एक्स पर ‘अबकी बार, युवा बिहारी’ पोस्टर शेयर किए जा रहे पोस्ट दे रहे हैं।
अबकी बारी , युवा बिहारी।#ChiragPaswan #Bihar1st_Bihari1st pic.twitter.com/QzYnY8P8vr
— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 6, 2025
चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने भी साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे की बात बीजेपी के साथ होगी, ना कि जेडीयू के साथ होगी। इससे साफ है कि लोजपा और जेडीयू के बीच तनानतनी का माहौल है। कथित तौर पर चिराग पासवान (Chirag Paswan) बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें चाहते हैं। हालांकि, बीजेपी केवल 25 सीटें देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान (Chirag Paswan) की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सभी सीटों पर जीत दर्ज की।
चिराग संवारेंगे बिहार,
बेहतर विकास विकसित बिहार #चिराग_साथे_बिहार #Chirag4Bihar pic.twitter.com/P4FpxeXe3H
— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 6, 2025
दरअसल, लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों ने बताया कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान (Chirag Paswan) और प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) के गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो बिहार में कुछ अलग प्रयोग देखने को मिलेगा। चूंकि ये दोनों दल पहली बार बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) का बिगुल बज गया है। बिहार में दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 6 नवंबर तथा दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। परिणाम 14 नवंबर को आएंगे।