ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में जीता गोल्ड, भारत के लिए मेडल का सूखा हुआ खत्म

Esha Singh wins Gold in ISSF World Cup Rifle-Pistol: ओलंपियन और मौजूदा मिश्रित टीम पिस्टल विश्व चैंपियन ईशा सिंह ने शनिवार (13 सितंबर, 2025) अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) विश्व कप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ईशा की इस कामयाबी से विश्व कप राइफल/पिस्टल में भारत का पदकों का सूखा खत्म हुआ है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में चीन की याओ कियानक्सुन और कोरिया की ओलंपिक चैंपियन ओह येजिन को मात दी है।

चीन के निंग्बो में शनिवार (13 सितंबर, 2025) सुबह खेले गए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा फाइनल में ईशा सिंह ने घरेलू पसंदीदा और फॉर्म में चल रही याओ कियानक्सुन को 0.1 अंक से पीछे छोड़ा। इस स्पर्धा की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोरिया की ओह येजिन को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। यह ईशा का इस इवेंट में पहला विश्व कप गोल्ड मेडल है और इससे भारत पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गया तथा चार अन्य देशों के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा। बता दें कि प्रतियोगिता के पहले चार दिनों में कोई भी भारतीय निशानेबाज किसी भी स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना पाया था, इससे पहले ईशा सिंह और रिदम सांगवान शनिवार सुबह महिला पिस्टल फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहीं।

रिदम (578 – 22x) और ईशा (578 – 16x), वास्तव में, क्वालीफायर में क्रमशः नौवें और दसवें स्थान पर रहने के बाद पदक दौर के लिए जगह बनाने वाली अंतिम दो निशानेबाज रहीं। एक अन्य भारतीय, पलक, क्वालीफाइंग दौर में शीर्ष पर रहीं, लेकिन केवल रैंकिंग पॉइंट्स (आरपीओ) के लिए शूटिंग कर रही थीं। फाइनल में, रिदम पाँचवें स्थान पर रही, लेकिन एशा ने क्वालीफायर्स की तालिका में उलटफेर करते हुए 242.6 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने घरेलू पसंदीदा याओ कियानक्सुन को मामूली अंतर से पछाड़ा, जिनका स्कोर 0.1 अंक कम था। आखिरी शॉट में एशा ने 10.5 अंक हासिल किए, जबकि कियानक्सुन का स्कोर 10.4 रहा।