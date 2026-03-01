  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. इजरायल ने ईरान पर किया हमला तो, पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर शिया समुदाय ने किया अटैक, हमले में आठ की मौत

इजरायल ने ईरान पर किया हमला तो, पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर शिया समुदाय ने किया अटैक, हमले में आठ की मौत

इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हसे गई है। इस खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इसका सीधा असर पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। ईरान पर हमले करने बाद कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है और वहां का तनाव बढ़ गया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हसे गई है। इस खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इसका सीधा असर पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। ईरान पर हमले करने बाद कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है और वहां का तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के कराची में शिया समुदाय ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया है और वहां पर जमकर तोड़फोड़ कि है। इस हमले में आठ लोगों की मौत हो गई। वहीं हमलावरों ने अमेरिका के दूतावास पर भी हमला किया है।

पढ़ें :- Israel-Iran War: इजरायली सेना ने तेहरान पर किया फिर हमला, ईरान के पुलिस खुफिया प्रमुख के मौत की खबर

पाकिस्तान में अमेरिका के दूतावास पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने आनन9फानन में जी-7 देशों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। अमेरिका इस बैठक में ईरान के संभावित जवाबी हमले को रोकने की बात कर रहा है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए एक साझा रणनीति तैयार कर रहा हैं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के अपने नागरिकों और दूतावासों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं यूरोपीय देशों ने भी अपनी कूटनीतिक मिशनों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। इजरायल के हमला करने के बाद से ही ईरान के अगले कदम पर दूनिया भर की नजर टिकी हुई हैं। ईरान मेंसुप्रीम लीडर के चुनाव और भविष्य की रणनीति को लेकर आपात बैठकें चल रही हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र (united nations) ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इस बीच जमीनी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। आने वाले दो से तीन दिन में वैश्विक शांति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इजरायल ने ईरान पर किया हमला तो, पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर शिया समुदाय ने किया अटैक, हमले में आठ की मौत

इजरायल ने ईरान पर किया हमला तो, पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर...

पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा- कांग्रेस सरकार का राज करप्शन और क्राइम से भरा हुआ है

पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा- कांग्रेस सरकार...

चेक बाउंस केस के मामले में पहली बार बोले अभिनेता राजपाल यादव, कहा- मैं पंद्रह सौ करोड़ का आदमी हूं

चेक बाउंस केस के मामले में पहली बार बोले अभिनेता राजपाल यादव,...

LPG Price : होली से पहले सिलेंडर के रेट में लगी आग, अब आपके शहर में कितने हो गए नए रेट

LPG Price : होली से पहले सिलेंडर के रेट में लगी आग,...

अमेरिकी-इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, 40 दिनों के शोक का एलान

अमेरिकी-इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई,...

Israel-Iran War: हमले में ईरान के रक्षामंत्री और सैन्य कमांडर के मौत की खबर, इजरायल ने किया दावा

Israel-Iran War: हमले में ईरान के रक्षामंत्री और सैन्य कमांडर के मौत...