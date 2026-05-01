  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. जबलपुर: तेज आंधी में डूबा पर्यटन विभाग का क्रूज, 9 लोगों की मौत, 9 से ज्यादा अब भी लापता, 40 से 45 पर्यटक थे सवार

जबलपुर: तेज आंधी में डूबा पर्यटन विभाग का क्रूज, 9 लोगों की मौत, 9 से ज्यादा अब भी लापता, 40 से 45 पर्यटक थे सवार

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब पर्यटन विभाग का एक क्रूज तेज आंधी और खराब मौसम की चपेट में आकर डूब गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के समय क्रूज में करीब 40 से 45 पर्यटक सवार थे। यह हादसा डैम के किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ, जहां अचानक मौसम बिगड़ने से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब पर्यटन विभाग का एक क्रूज तेज आंधी और खराब मौसम की चपेट में आकर डूब गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के समय क्रूज में करीब 40 से 45 पर्यटक सवार थे। यह हादसा डैम के किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ, जहां अचानक मौसम बिगड़ने से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि 9 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है।

पढ़ें :- श्रीलंका क्रिकेट के दो खिलाड़ी, महिलाओं की नहाते समय वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार

सेना, SDRF और स्पेशल टीमें रेस्क्यू में जुटीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिटी सीएसपी अंजुल मिश्रा के बताया है कि शुरुआती रेस्क्यू में SDRF की टीम ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और तेज हवाओं के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ। शुक्रवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए सेना को भी मौके पर बुलाया गया है। हैदराबाद से स्पेशल टीम और हेलिकॉप्टर रवाना किया गया, जबकि कोलकाता से पैरामिलिट्री की विशेष टीम जबलपुर पहुंच चुकी है। लगभग 20 फीट गहरे पानी में फंसे क्रूज को बाहर निकालने के लिए हाइड्रॉलिक मशीनों और पोकलेन की मदद ली जा रही है।

पायलट ने कहा—संभलने का मौका ही नहीं मिला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूज के पायलट महेश ने बताया कि सुरक्षा के इंतजाम मौजूद थे, लेकिन अचानक आए तेज तूफान ने सब कुछ बदल दिया। उनका कहना है कि मौसम इतनी तेजी से खराब हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और क्रूज अनियंत्रित होकर डूब गया। महेश पिछले 10 वर्षों से क्रूज संचालन का काम कर रहे हैं और उन्होंने इसे बेहद दुर्लभ और खतरनाक स्थिति बताया।

पढ़ें :- RCB कप्तान रजत पाटीदार थे पूरी तरह 'Not Out' ! कमेंटेटर और एक्सपर्ट्स ने थर्ड अंपायर के फैसले पर उठाए सवाल

एक ही परिवार के कई सदस्य लापता

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के A3 सेक्शन में कार्यरत कर्मचारी कामराज आर्य अपने परिवार के 15 लोगों के साथ घूमने गए थे। उनके माता-पिता किनारे पर ही बैठे थे, लेकिन कामराज अपनी पत्नी, भाभी और बच्चों के साथ क्रूज में सवार थे। हादसे के बाद उनके एक बेटे को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन कामराज, उनकी पत्नी और एक बेटा अब भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि परिवार मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है।

20 साल पुराना था क्रूज, मंत्री के बयान पर उठे सवाल

पर्यटन विभाग के अधिकारी योगेंद्र रिछारिया ने बताया कि बरगी डैम में फिलहाल एक ही क्रूज संचालित किया जा रहा था, जिसे वर्ष 2006 में बनाया गया था। इसकी क्षमता 60 यात्रियों की थी। एक अन्य क्रूज पहले से खराब पड़ा हुआ है। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जबलपुर पहुंचे, लेकिन उनका बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि नर्मदा में पेट्रोल-डीजल से चलने वाली बोट पर रोक है और उन्हें इस क्रूज के संचालन की जानकारी नहीं थी। उनके इस बयान के बाद प्रशासन और विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

मृतकों की पहचान से बढ़ा मातम

अब तक जिन 9 लोगों की पहचान हुई है, उनमें नीतू सोनी (43) निवासी जबलपुर, सौभाग्यम अलागन (42) निवासी तमिलनाडु, मधुर मैसी (62) निवासी दिल्ली, काकुलाझी (38) निवासी जबलपुर, रेशमा सैयद (66), शमीम नकवी (66), मरीना मैसी पत्नी (39), त्रिशान (4) और ज्योति सेन निवासी पाटन बायपास, जबलपुर शामिल हैं। प्रशासन बाकी लापता लोगों की तलाश और पहचान में जुटा हुआ है। पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है।

पढ़ें :- Big Relief : सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, अब असम पुलिस नहीं करेगी अरेस्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ganga Expressway : गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन तक बिना टोल यात्री भर सकेंगे फर्राटा, सीएम योगी का बड़ा तोहफा

Ganga Expressway : गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन तक बिना टोल यात्री...

Big Relief : सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, अब असम पुलिस नहीं करेगी अरेस्ट

Big Relief : सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत,...

जबलपुर: तेज आंधी में डूबा पर्यटन विभाग का क्रूज, 9 लोगों की मौत, 9 से ज्यादा अब भी लापता, 40 से 45 पर्यटक थे सवार

जबलपुर: तेज आंधी में डूबा पर्यटन विभाग का क्रूज, 9 लोगों की...

7 वर्षीय इशांक ने श्रीलंका से भारत तक तैरकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, झारखंड के 'नन्हे तैराक' ने रचा इतिहास

7 वर्षीय इशांक ने श्रीलंका से भारत तक तैरकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड,...

राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल ने देशवासियों को दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं

राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल ने देशवासियों को दी...

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद ममता बनर्जी का पहला बयान, कहा- 226 सीटें जीतेंगे,'मां, माटी और मानुष की सरकार बना रहे हैं'

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद ममता बनर्जी का पहला बयान,...