लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने जय प्रकाश सैनी, जल्द करेंगे कार्यभार ग्रहण

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रो. जय प्रकाश सैनी की नियुक्ति की गयी है। प्रो. जय प्रकाश सैनी वर्तमान में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति हैं। आदेश के अनुसार, वे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर कार्य करेंगे।