जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन, BJP ने एक सीट जीती

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में चार राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव (Jammu and Kashmir Rajya Sabha Election 2025) के नतीजे शुक्रवार को घोषित हो गए हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद पहली बार हुए इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने तीन सीटें जीतीं, जबकि भाजपा (BJP ) को एक सीट मिली है। यह जीत एनसी-कांग्रेस गठबंधन की मजबूत स्थिति को दर्शाती है, जो विधानसभा में बहुमत के साथ सत्ता में है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबेरॉय चुनाव जीते हैं, जबकि चौथी सीट पर बीजेपी के सत शर्मा की जीत हुई है। राज्यसभा सीट नोटिफिकेशन-1 से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी रमजान ने चुनाव जीता है। वहीं, नोटिफिकेशन-2 से सज्जाद अहमद ने जीत हासिल की है। सज्जाद ने बीजेपी के राकेश महाजन को हराते हुए यह सीट जीती है।
Celebration Underway at National Conference Office in Jammu. pic.twitter.com/qz1MPPQ4CA
— JKNC (@JKNC_) October 24, 2025
राज्यसभा की तीसरीसीट यानी नोटिफिकेशन-3 से नेशनल कॉन्फ्रेंस के शम्मी ओबेराय ने जीत हासिल की है। इस तरह से राज्यसभा की 4 सीटों में से तीन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। वहीं, चौथी और आखिरी सीट पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी को यह जीत क्रॉस वोटिंग के जरिए मिली है।
बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा ने चुनाव में 32 वोट हासिल करते हुए आखिरी और चौथी सीट जीत ली है। सत शर्मा को यह जीत 4 क्रॉस वोट के बाद मिली है। ये वोट किस पार्टी के हैं? इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान डार को केवल 22 वोट ही मिले हैं।
बता दें कि छह विधायकों वाली कांग्रेस ने नेकां को समर्थन का एलान किया था। मनचाही सीट नहीं मिलने से चुनाव लड़ने से इन्कार करने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने वीरवार को इसकी घोषणा की थी। वहीं तीन विधायकों वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भी नेकां को समर्थन की घोषणा की थी। समर्थन मिलने के बाद नेकां ने चौथी सीट के लिए भी एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था। इसके बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी।