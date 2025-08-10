  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Jammu-Kashmir: जंगल में बने आतंकी ठिकाने को सेना और पुलिस ने किया ध्वस्त, बरामद किए गए रॉकेट लॉन्चर और एके-47

Jammu-Kashmir: जंगल में बने आतंकी ठिकाने को सेना और पुलिस ने किया ध्वस्त, बरामद किए गए रॉकेट लॉन्चर और एके-47

जम्मू-कश्मीर में आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना की दो राजपूत इकाई ने शनिवार सुबह हंदवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर हफरुदा के पास द्रुद के घने जंगल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान तलाशी अभियान में एक आतंकी ठिकानें की जानकारी ​मिली।

By शिव मौर्या 
Updated Date

कुपवाड़ा। जम्मू-कश्मीर में आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना की दो राजपूत इकाई ने शनिवार सुबह हंदवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर हफरुदा के पास द्रुद के घने जंगल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान तलाशी अभियान में एक आतंकी ठिकानें की जानकारी ​मिली। इस दौरान वहां से एक रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉन्चर, एके-47 और पिस्तौल की गोलियों के साथ अन्य सामान बरामद हुए।

पढ़ें :- Jammu-Kashmir: किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, इलाके में चला रहे तलाशी अभियान

बताया जा रहा है कि, इस संयुक्त अभियान में सेना और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जो क्षेत्र में शांतिभंग करने के प्रयासों को विफल कर दिया। इसके बाद साथ ही, आतंकी ठिकाने को नष्ट भी कर दिया गया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्षेत्र की सुरक्षा और इसके निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने संकल्प की पुष्टि की।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रोहित-विराट का ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है आखिरी सीरीज! कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा बयान

रोहित-विराट का ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है आखिरी सीरीज! कोच गौतम गंभीर...

प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में यलो लाइन उद्घाटन के साथ वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंड़ी दिखा किया रवाना

प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में यलो लाइन उद्घाटन के साथ वंदे भारत ट्रेनों...

Jammu-Kashmir: जंगल में बने आतंकी ठिकाने को सेना और पुलिस ने किया ध्वस्त, बरामद किए गए रॉकेट लॉन्चर और एके-47

Jammu-Kashmir: जंगल में बने आतंकी ठिकाने को सेना और पुलिस ने किया...

लूट के बाद किन्नर और उसके भाई की हत्या, तीन दिन तक कमरे में पड़ा रहा शव

लूट के बाद किन्नर और उसके भाई की हत्या, तीन दिन तक...

तेजस्वी यादव, बोले-मोदी जी के करीबी बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को क्या दो अलग-अलग नोटिस होंगे जारी या विपक्ष के लिए ही इनके नियम है?

तेजस्वी यादव, बोले-मोदी जी के करीबी बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को...

उपभोक्ता फोरम ने लगया IndiGo में,1.5 लाख का जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने लगया IndiGo में,1.5 लाख का जुर्माना