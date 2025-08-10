Jammu-Kashmir: जंगल में बने आतंकी ठिकाने को सेना और पुलिस ने किया ध्वस्त, बरामद किए गए रॉकेट लॉन्चर और एके-47

कुपवाड़ा। जम्मू-कश्मीर में आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना की दो राजपूत इकाई ने शनिवार सुबह हंदवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर हफरुदा के पास द्रुद के घने जंगल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान तलाशी अभियान में एक आतंकी ठिकानें की जानकारी ​मिली। इस दौरान वहां से एक रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉन्चर, एके-47 और पिस्तौल की गोलियों के साथ अन्य सामान बरामद हुए।

बताया जा रहा है कि, इस संयुक्त अभियान में सेना और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जो क्षेत्र में शांतिभंग करने के प्रयासों को विफल कर दिया। इसके बाद साथ ही, आतंकी ठिकाने को नष्ट भी कर दिया गया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्षेत्र की सुरक्षा और इसके निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने संकल्प की पुष्टि की।