  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Delhi-NCR से आवारा कुत्तों को हटाने पर जान्हवी कपूर व वरुण धवन का फूटा गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया कड़ा विरोध

Delhi-NCR से आवारा कुत्तों को हटाने पर जान्हवी कपूर व वरुण धवन का फूटा गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया कड़ा विरोध

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के आवारा कुत्तों को गलियों से हटाने का आदेश दिया है। जिसके बाद से हर जगह हंगामा खड़ा हो गया है। कोर्ट ने कहा है सभी आवारा कुत्तों को गलियों से हटाकर अलग जगहों पर रखा जाए। हालांकि ये फैसला बॉलीवुड स्टार्स को पसंद नहीं आ रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के आवारा कुत्तों को गलियों से हटाने का आदेश दिया है। जिसके बाद से हर जगह हंगामा खड़ा हो गया है। कोर्ट ने कहा है सभी आवारा कुत्तों को गलियों से हटाकर अलग जगहों पर रखा जाए। हालांकि ये फैसला बॉलीवुड स्टार्स को पसंद नहीं आ रहा है। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) व वरुण धवन (Varun Dhawan) ने कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए अपने दिल की बात कही है। जान्हवी ने कहा कि अगर ये कुत्ते गलियों से चले जाएंगे तो रौनक चली जाएगी। आइए बताते हैं जाह्नवी और वरुण ने क्या कहा?

पढ़ें :- बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर कोर्ट की 'सुप्रीम टिप्पणी', कहा-यदि मतदाता सूची में मिली गड़बड़ी तो सितंबर तक लग जाएगी रोक

जान्हवी कपूर( Janhvi Kapoor) को पालतू जानवरों से बेहद प्यार है। उनके पास एक पेट डॉग भी हाई । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने दिल की बात लिखी है। इस लंबे चौड़े नोट में उन्होंने अदालत के आदेश की आलोचना की है। उन्होंने एक बयान से सहमति जताई जिसमें लिखा था कि वे इसे एक खतरा कहते हैं। हम इसे दिल की धड़कन कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से हर आवारा कुत्ते को हटा दो और उन्हें बंद कर दो। न धूप। न आज़ादी। न जाने-पहचाने चेहरे जिनसे वे हर सुबह मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ आवारा कुत्ते नहीं हैं। ये वो हैं जो आपकी चाय की दुकान के बाहर बिस्किट के लिए इंतजार करते हैं। ये दुकानदारों के लिए रात में चुपचाप पहरेदार हैं।

इसमें आगे लिखा था हां, जानवरों के काटने की समस्याएं हैं, सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, लेकिन जानवरों के पूरे समुदाय को पिंजरे में बंद करना कोई समाधान नहीं है। यह उन्हें मिटाने जैसा है। असली समाधान क्या है? बड़े पैमाने पर नसबंदी कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण अभियान, सामुदायिक आहार क्षेत्र और गोद लेने के अभियान। अभिनेता वरुण धवन( Varun Dhawan) ने भी इसी तरह की पोस्ट शेयर करते हुए इस आदेश का विरोध किया है।

पढ़ें :- राहुल गांधी, बोले-दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाना क्रूर, अदूरदर्शी और हमारी करुणा को खत्म करने वाला

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आईपीएस अधिकारी बीके सिंह यूपी के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त

आईपीएस अधिकारी बीके सिंह यूपी के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त

Independence Day Special Episode KBC-17 : कर्नल सोफ‍िया और कमांडर व्योमिका सिंह ने Big B को सुनाया ऑपरेशन सिंदूर का किस्सा, बोलीं- सिर्फ 25 मिनट में PAK का खेल खत्म...

Independence Day Special Episode KBC-17 : कर्नल सोफ‍िया और कमांडर व्योमिका सिंह...

पाकिस्तान को अभिनेता मिथुन चक्रवती ने दिया करारा जवाब, कहा 140 करोड़ हिंदुस्तानी पेशाब करेंगे तो पाकिस्तान में आ जाएगी सुनामी

पाकिस्तान को अभिनेता मिथुन चक्रवती ने दिया करारा जवाब, कहा 140 करोड़...

Delhi-NCR से आवारा कुत्तों को हटाने पर जान्हवी कपूर व वरुण धवन का फूटा गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया कड़ा विरोध

Delhi-NCR से आवारा कुत्तों को हटाने पर जान्हवी कपूर व वरुण धवन...

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर कोर्ट की 'सुप्रीम टिप्पणी', कहा-यदि मतदाता सूची में मिली गड़बड़ी तो सितंबर तक लग जाएगी रोक

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर कोर्ट की 'सुप्रीम टिप्पणी', कहा-यदि मतदाता...

आज 12 अगस्त को देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, एमपी मख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं

आज 12 अगस्त को देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस,...