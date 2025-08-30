  1. हिन्दी समाचार
जाह्नवी कपूर ने फ्यूचर प्लानिंग का किया खुलासा, बोलीं- लुंगी वाला पति चलेगा और पैदा करना चाहती हैं तीन बच्चे

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) हाल ही में कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) में पहुंची थी। बातचीत के दौरान कपिल ने बताया कि जाह्नवी अपने पति के साथ तीन बच्चे पैदा करना चाहती हैं और दक्षिण में बसना चाहती हैं। जब जाह्नवी से पूछा गया कि वह तीन बच्चे क्यों चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अच्छा होता है। तीन, पहले तो, मेरे लिए लकी नंबर है। और दूसरी बात यह है कि लड़ाई झगड़े हमेशा अक्सर दो लोगों के बीच होते हैं।’ जाह्नवी ने बताया, ‘ऐसी स्थितियों में एक का समर्थन जरूरी होता है। एक बहन या लड़का जो भी होगा, वो डबल ढोलकी होगा। दोनों पक्षों से खेलेगा। दोनों को समर्थन मिलेगा। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये प्लानिंग की है।’

साउथ के इस शहर में बसना चाहती हैं जाह्नवी

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor)  अपने पति और तीन बच्चों के साथ तिरुपति में बसना चाहती हैं। कोमल नहाटा के शो में उन्होंने इसका खुलासा किया था। जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor)  एक बार कोमल नाहटा के शो में आई थीं और उन्होंने कहा था कि मेरी योजना है कि मैं शादी करके अपने पति और तीन बच्चों के साथ तिरुमाला तिरुपति में बस जाऊं। हम रोज केले के पत्तों पर खाना खाएंगे और ‘गोविंदा गोविंदा’ सुनेंगे। मेरे बालों में मोगरा होगा और मैं मणिरत्नम का गाना सुनूंगी। मैं अपने पति की लुंगी में तेल चम्पी करूंगी।’

तिरुपति बालाजी से खास है रिश्ता

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor)  का तिरुपति से एक खास रिश्ता है क्योंकि वह हर साल अपने जन्मदिन और अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी की जयंती पर मंदिर जाती हैं। करण जौहर, जो इस बातचीत का हिस्सा भी थे, जाह्नवी की बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने पूछा कि लुंगी पहने एक आदमी का केले के पत्तों पर खाना खाने में क्या रोमांटिक है? जान्हवी ने हंसते हुए जवाब दिया कि यह रोमांटिक है। जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor)  को न सिर्फ इस बात का अंदाजा है कि शादी के बाद वह कैसे जीना चाहती हैं, बल्कि उन्होंने अपनी शादी की योजनाएं भी तैयार कर ली हैं। पीकॉक मैगजीन से बात करते हुए, उन्होंने एक बार खुलासा किया था कि वह दक्षिणी इटली के कैप्री में एक यॉट पर बैचलरेट पार्टी के साथ एक साधारण शादी चाहती हैं।

