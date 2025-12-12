  1. हिन्दी समाचार
जापान में आज सुबह एक बार फिर धरती हिलने से दहशत फैल गई। जापान में तेज भूकंप (Earthquake)  के झटके महसूस किए गए। भारतीय समय के अनुसार यह भूकंप (Earthquake) सुबह 8:14 बजे आया। भूकंप (Earthquake)  की तीव्रता 6.7 मापी (6.7 Magnitude)  गई। इसी के साथ सुनामी (Tsunami)  की भी चेतावनी जारी की गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (Japan Meteorological Agency) के मुताबिक शुक्रवार को देश के उत्तर-पूर्व में रिक्टर स्केल पर भूकंप की 6.7 तीव्रता (6.7 Magnitude)  मापी गई। भूकंप (Earthquake)  के बाद सुनामी (Tsunami) की भी चेतावनी जारी की गई। फिलहाल नुकसान के बारे में तुरंत कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि समुद्र में आया 6.7 तीव्रता का भूकंप (Earthquake) इतना जोरदार था कि तटीय इलाकों से लेकर दूर बसे शहरों तक धरती हिलने से हड़कंप मच गया। जिसकी गहराई 10.7 किलोमीटर बताई जा रही है। भूकंप तट के करीब आया, ऐसे में तीव्र भूकंप (Earthquake)  के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और घरों से बाहर भागने लगे।

भूकंप के साथ सुनामी की चेतावनी

शुक्रवार को आए भूकंप (Earthquake)  के बाद जापान की मौसम एजेंसी ने सुनामी (Tsunami)  की चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मीटर तक ऊंची लहरें आने का अलर्ट जारी किया गया है। कई तटीय इलाकों में दोपहर तक लगातार अलर्ट दिया गया है।

एक हफ्ते में चौथी बार भूकंप से हिला जापान

बता दें कि एक हफ्ते में चौथी बार जापान भूकंप (Japan Earthquake) की दहशत से थर्राया है। इससे पहले सोमवार को 7.6 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप (Earthquake)  आया, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी के साथ हल्के नुकसान और सुनामी (Tsunami)  की लहरें भी देखी गई। इसके अगले दिन यानी मंगलवार को होंचो शहर में 6.7 मैग्नीट्यूड (6.7 Magnitude) के झटके महसूस किए गए। वहीं बुधवार को आओमोरी और होक्काइडो में भी 6.5 की तीव्रता का भूकंप (Earthquake) आया। अब आज यानी शुक्रवार को फिर से 6.7 की तीव्रता के भूकंप (Earthquake)  से जापान हिला है। ऐसे में लगातार तीसरे दिन भूकंप (Earthquake)  की दहशत महसूस की गई।

Japan Earthquake-Tsunami : जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप, देश के पूर्वोत्तर हिस्से में लगे झटके, सुनामी का अलर्ट

