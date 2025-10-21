  1. हिन्दी समाचार
  3. Japan’s First Female PM: ‘आयरन लेडी’ साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री

Japan's First Female PM: जापान की संसद मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को अति-रूढ़िवादी साने ताकाइची (Sanae Takaichi) को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए तैयार है, एक दिन पहले उनकी संघर्षरत लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक नए साझेदार के साथ गठबंधन समझौता किया था, जो उनके शासक दल को और अधिक दक्षिणपंथी बना देगा।

ताकाइची प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का स्थान लेंगी, जिससे जुलाई में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की विनाशकारी चुनाव हार के बाद से तीन महीने से जारी राजनीतिक शून्यता और विवाद का अंत हो जाएगा। इशिबा, जो केवल एक वर्ष तक पद पर रहे, उन्होंने मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया, जिससे उनके उत्तराधिकारी का मार्ग प्रशस्त हो गया।

ओसाका स्थित दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी), या इशिन नो काई, के साथ एलडीपी के अचानक हुए गठबंधन ने आज बाद में संसदीय मतदान में ताकाइची की जीत सुनिश्चित कर दी है, क्योंकि विपक्ष अभी भी विभाजित है। हालाँकि, गठबंधन अभी भी दोनों सदनों में बहुमत से दूर है, जिससे ताकाइची को कानून पारित करने के लिए अन्य विपक्षी समूहों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे एक अस्थिर और अल्पकालिक सरकार का खतरा पैदा हो गया है।

सोमवार को जेआईपी नेता और ओसाका के गवर्नर हिरोफुमी योशिमुरा के साथ हुए समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में ताकाइची ने कहा, “राजनीतिक स्थिरता इस समय बेहद ज़रूरी है। स्थिरता के बिना, हम मज़बूत अर्थव्यवस्था या कूटनीति के लिए कदम नहीं उठा सकते।” गठबंधन समझौते ने ताकाइची के आक्रामक और राष्ट्रवादी नीतिगत रुख को उजागर किया।

जेआईपी के साथ आखिरी समय में हुआ यह समझौता एलडीपी द्वारा अपने पुराने सहयोगी, बौद्ध समर्थित कोमेइतो, जिसका रुख़ ज़्यादा नरम और मध्यमार्गी है, को खोने के सिर्फ़ 10 दिन बाद हुआ है। इस अलगाव ने जापानी राजनीति पर एलडीपी के लंबे समय से चले आ रहे नियंत्रण को ख़तरे में डाल दिया था।

