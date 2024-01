ICC Rankings : नए साल पर विराट कोहली की लंबी छलांग, टॉप-10 में हुई एंट्री, रोहित शर्मा फिसले

नई दिल्ली। क्रिकेट किंग विराट कोहली (Virat Kohli) ने 2019 से लेकर 2022 तक अपने बुरे दौर से गुजरे। इस दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) के बल्ले से एक भी शतकीय पारी नहीं निकली थी। 2022 में कोहली अपने बुरे दौर से बाहर निकले और 1 साल में बाजी पलट दी। अब 2024 पर नए साल पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में उन्होंने छलांग मारी और टॉप-10 में एंट्री कर ली है।

Virat Kohli surges into top 10 in the @MRFWorldwide ICC Men's Test Batters Rankings after runs in Boxing Day match 💪

