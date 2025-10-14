देवबंद में तालिबानी मंत्री के भव्य स्वागत पर फूटा जावेद अख्तर का गुस्सा , बोले 'मेरा सिर शर्म से झुक जाता है...'

बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के उत्तर प्रदेश के देवबंद में भव्य स्वागत पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जावेद ने इस स्वागत को देखकर कहा, “मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। बता दें जावेद ने सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि तालिबान के प्रतिनिधि को जिस तरह सम्मान और रिसेप्शन दिया गया, वह उनके लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह के सदस्य को सम्मान देने वाली घटनाएं यह दर्शाती हैं।

जावेद अख्तर के निशाने पर दारुल उलूम

जावेद ने सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद को टार्गेट किया। उन्होंने लिखा कि यह संस्था, जो हमेशा आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ खड़े होने की मिसाल रही है, अपने “इस्लामी हीरो” को भव्य स्वागत दे रही है। बता दें कि जावेद ने साफ कहा कि वह व्यक्ति जो पूरी तरह लड़कियों के एजुकेशन को प्रभावित कर दिया है उसे इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है।

किसी ने किया समर्थन तो किसी ने की आलोचना

बता दें जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट में अपने भारतीय भाइयों और बहनों से सवाल किया कि “हमारे साथ क्या हो रहा है.” इस घटना के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है। बता दें कि जावेद के फीडबैक का कुछ लोग तारीफ तो वहीं कुछ लोग धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों से जोड़ रहे हैं ।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर रोक लगाने की बात

तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की यह भारत यात्रा कई कारणों से चर्चा में रही. उनकी एजुकेशनल और महिला अधिकारों के प्रति नीतियों को लेकर कई देशों में आलोचना होती रही है. उनकी यात्रा के बीच खबर यह भी आई की उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई थी लेकिन बाद में सफाई भी आई कि ऐसा नहीं किया गया था.