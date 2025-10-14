  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. देवबंद में तालिबानी मंत्री के भव्य स्वागत पर फूटा जावेद अख्तर का गुस्सा , बोले ‘मेरा सिर शर्म से झुक जाता है…’

देवबंद में तालिबानी मंत्री के भव्य स्वागत पर फूटा जावेद अख्तर का गुस्सा , बोले ‘मेरा सिर शर्म से झुक जाता है…’

बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के उत्तर प्रदेश के देवबंद में भव्य स्वागत पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जावेद ने इस स्वागत को देखकर कहा, "मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। बता दें जावेद ने सोशल  मीडिया प्लैटफ़ार्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि तालिबान के प्रतिनिधि को जिस तरह सम्मान और रिसेप्शन दिया गया, वह उनके लिए बेहद चिंताजनक है।  उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह के सदस्य को सम्मान देने वाली घटनाएं यह दर्शाती हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के उत्तर प्रदेश के देवबंद में भव्य स्वागत पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जावेद ने इस स्वागत को देखकर कहा, “मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। बता दें जावेद ने सोशल  मीडिया प्लैटफ़ार्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि तालिबान के प्रतिनिधि को जिस तरह सम्मान और रिसेप्शन दिया गया, वह उनके लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह के सदस्य को सम्मान देने वाली घटनाएं यह दर्शाती हैं।

पढ़ें :- Khatu Shyam Mandir: एकता कपूर की खाटू श्याम के दर्शन, बोलीं– पूरा बॉलीवुड है बाबा श्याम का फैन

 जावेद अख्तर के निशाने पर दारुल उलूम

जावेद ने सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद को टार्गेट किया। उन्होंने लिखा कि यह संस्था, जो हमेशा आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ खड़े होने की मिसाल रही है, अपने “इस्लामी हीरो” को भव्य स्वागत दे रही है।  बता दें कि जावेद ने साफ कहा कि वह व्यक्ति जो पूरी तरह लड़कियों के एजुकेशन को प्रभावित कर दिया है उसे इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है।

 किसी ने किया समर्थन तो किसी ने की आलोचना

बता दें  जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट में अपने भारतीय भाइयों और बहनों से सवाल किया कि “हमारे साथ क्या हो रहा है.” इस घटना के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है। बता दें कि जावेद के फीडबैक का कुछ लोग तारीफ  तो वहीं कुछ लोग धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों से जोड़ रहे हैं ।

पढ़ें :- Bigg Boss 19 में जल्द होगी दूसरे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री

प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर रोक लगाने की बात

तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की यह भारत यात्रा कई कारणों से चर्चा में रही. उनकी एजुकेशनल और महिला अधिकारों के प्रति नीतियों को लेकर कई देशों में आलोचना होती रही है. उनकी यात्रा के बीच खबर यह भी आई की उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई थी लेकिन बाद में सफाई भी आई कि ऐसा नहीं किया गया था.

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

देवबंद में तालिबानी मंत्री के भव्य स्वागत पर फूटा जावेद अख्तर का गुस्सा , बोले 'मेरा सिर शर्म से झुक जाता है...'

देवबंद में तालिबानी मंत्री के भव्य स्वागत पर फूटा जावेद अख्तर का...

शहबाज शरीफ बोले- अगर ट्रंप हस्तक्षेप न करते तो भारत-पाकिस्तान युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचता

शहबाज शरीफ बोले- अगर ट्रंप हस्तक्षेप न करते तो भारत-पाकिस्तान युद्ध में...

ट्रंप ने गाजा पीस समिट में भारत को बताया महान देश, फिर पाक PM से पूछा ऐसा सवाल कि बंद हो गयी बोलती

ट्रंप ने गाजा पीस समिट में भारत को बताया महान देश, फिर...

Nobel Prize in Economics: अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा; जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट होंगे सम्मानित

Nobel Prize in Economics: अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा; जोएल मोकिर,...

नेपाल-भारत मैत्री संघ बेलहिया शाखा ने मनाया शुभकामना कार्यक्रम, सीमा व व्यापारिक मुद्दों पर हुई चर्चा

नेपाल-भारत मैत्री संघ बेलहिया शाखा ने मनाया शुभकामना कार्यक्रम, सीमा व व्यापारिक...

Pakistan :  पाकिस्तान में हिंसक झड़प , TLP प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई  झड़प

Pakistan :  पाकिस्तान में हिंसक झड़प , TLP प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के...