ICC Chairman का पद संभालते ही Jay Shah करेंगे ये बड़े काम; खुद बताया क्या-क्या बदलने वाले हैं...

ICC Chairman का पद संभालते ही Jay Shah करेंगे ये बड़े काम; खुद बताया क्या-क्या बदलने वाले हैं…

Jay Shah's Plan after Becoming ICC Chairman: बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) मंगलवार को निर्विरोध आईसीसी के अगले चेयरमैन (Next ICC Chairman) चुने गए। वह 1 दिसंबर को अगले आईसीसी चेयरमैन का पदभार संभालेंगे, जिससे वह वैश्विक क्रिकेट प्रशासन के शिखर पर पहुंचने वाले पांचवें भारतीय बन जाएंगे। वहीं, अगले आईसीसी के चेयरमैन चुने जाने के बाद जय शाह ने अपने कार्यकाल की प्राथमिकताओं के बारे में बताया है।