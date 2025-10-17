चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका, सिर्फ एक मिनट की देरी से पहुंचे मंत्री जयंत राज नहीं दाखिल कर पाए नामांकन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के नामांकन प्रक्रिया के दौरान शुक्रवार को एक अनोखी स्थिति देखने को मिली। भवन निर्माण मंत्री एवं अमरपुर विधानसभा क्षेत्र (Amarpur Assembly Constituency) के जदयू विधायक जयंत राज (JDU MLA Jayant Raj) अपने नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए बांका समाहरणालय (Banka Collectorate) पहुंचे, लेकिन निर्धारित समय से एक मिनट देर होने के कारण जिला प्रशासन ने उन्हें नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी।
निर्वाचन आयोग (Election Commission) के नियमों के अनुसार, निर्धारित समय के बाद कोई भी नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन द्वारा रोके जाने पर मंत्री जयंत राज (Minister Jayant Raj) ने नियम का सम्मान करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) का नियम सर्वोपरि है। हम उसका पालन करते हैं। कल निर्धारित समय पर पुनः आकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।