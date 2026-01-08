  1. हिन्दी समाचार
  JEECUP Exam 2026 : यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा मई में होगी आयोजित, यहां देखें पूरा शेड्यूल

JEECUP Exam 2026 : यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा मई में होगी आयोजित, यहां देखें पूरा शेड्यूल

JEECUP Exam 2026 : उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) ने यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की तिथियां घोषित कर दी हैं। इंजीनियरिंग और फार्मा कार्यक्रमों के लिए यह परीक्षा 15 मई से 22 मई, 2026 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

JEECUP Exam 2026 : उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) ने यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की तिथियां घोषित कर दी हैं। इंजीनियरिंग और फार्मा कार्यक्रमों के लिए यह परीक्षा 15 मई से 22 मई, 2026 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा (UP Polytechnic Entrance Exam) राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, कृषि, फैशन डिजाइन और अन्य डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

पिछले साल 28 मई तक हुए एग्जाम

परिषद द्वारा जारी JEECUP 2026 परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, एल और के1 से के8 तक की परीक्षाएं निर्धारित तिथियों के बीच ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इससे पहले वर्ष 2025 में यूपी जेईई पॉलिटेक्निक परीक्षा का आयोजन 20 से 28 मई 2025 के बीच किया गया था।

JEECUP परीक्षा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से जुड़े डिप्लोमा स्तर के पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

