JEET AI ने लॉन्च किया भारत का पहला AI ट्यूटर ,  प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए किया गया डिज़ाइन

JEET AI Tutor : JEET AI ने भारत का पहला AI ट्यूटर लॉन्च किया है, जो पारंपरिक AI चैटबॉट की तरह केवल सवालों के सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि एक असली शिक्षक की तरह छात्रों को कॉन्सेप्ट गहराई से पढ़ाता भी है। यह ट्यूटर विशेष रूप से स्कूली परीक्षाओं और JEE/NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है।इतना ही नहीं पढ़ाने के दौरान यह वर्चुअल बोर्ड पर लिखने, जरूरी बातों को हाइलाइट करने और मल्टीमीडिया कंटेंट के साथ इंटरैक्टिव सिमुलेशन को यूज करता है।

टेस्ट और डिटेल्ड असेसमेंट

यह छात्र की समझ के स्तर को परखता है और उसकी ज़रूरत के अनुसार अपने समझाने के तरीके को बदल लेता है। छात्रों के संशयों (Doubts) को दूर करने के लिए यह इंटरेक्टिव सिमुलेशन, वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री का इस्तेमाल करता है। चैप्टर खत्म होने के बाद यह टेस्ट और डिटेल्ड असेसमेंट के ज़रिए यह पहचान करता है कि छात्र किन विषयों में कमज़ोर है, ताकि उन्हें सुधारा जा सके।

छात्रों को क्या मिलेगा

शुरुआत में मिलने वाले कोर्स: JEE और फाउंडेशन प्रोग्राम, जो हिंदी में पढ़ाए जाएंगे।

आगे आने वाले कोर्स: आने वाले हफ्तों और महीनों में NEET और CBSE बोर्ड की तैयारी के साथ-साथ तमिल, कन्नड़ और अन्य भारतीय भाषाओं में भी कोर्स उपलब्ध होंगे।

लर्निंग लूप: व्यवस्थित पाठ, जिसके बाद लक्षित अभ्यास और मूल्यांकन (असेसमेंट) होंगे, ताकि सीखने में रह गई कमियों का पता चल सके।

कीमत: प्लान ₹1,499 प्रति माह से शुरू होते हैं। इसकी तुलना उन कोचिंग प्रोग्राम से की जा सकती है, जिनका खर्च लाखों रुपये तक पहुंच सकता है।

कई भारतीय भाषाओं में पढ़ाई

फिलहाल JEET AI हिंदी में पढ़ाई की सुविधा दे रहा है। कंपनी आने वाले महीनों में तमिल, कन्नड़ सहित दूसरी भारतीय भाषाओं को भी इसमें शामिल करने की योजना बना रही है।

कंपनी का उद्देश्य देशभर के विद्यार्थियों को 1,499 रुपये प्रति माह की शुरुआती कीमत पर व्यक्तिगत शिक्षक जैसी पढ़ाई की सुविधा देना है।