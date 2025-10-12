जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान, बोले-अंतिम सांस तक रहूंगा पीएम मोदी के साथ

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Former Chief Minister Jitan Ram Manjhi) ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होने तमाम राजनीतिक अटकलों पर विराम लगा दिया है। मांझी ने स्पष्ट किया है कि वह पूरी तरह से एनडीए (NDA) के साथ हैं और अंतिम समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का साथ नहीं छोड़ेंगे। मांझी ने सोशल मीडिया पर दिए अपने बयान में कहा कि मैं जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) अपने अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ रहूंगा।

नीतीश-मोदी सरकार का किया समर्थन

जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) यहीं नहीं रुके, उन्होंने बिहार के भविष्य की तस्वीर साफ करते हुए एक नारा भी दिया। उन्होंने लिखा,कि बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। इस नारे के जरिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं।

जानें इस बयान के राजनीतिक मायने

मांझी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ दिनों से एनडीए (NDA) में सीट बंटवारे को लेकर उनकी पार्टी की नाराजगी की खबरें चल रही थीं। ऐसी चर्चा थी कि मांझी अपनी पार्टी के लिए करीब 15 सीटों की मांग पर अड़े हैं। इसे लेकर भाजपा नेतृत्व से उनकी बातचीत चल रही थी। उनके इस ताजा बयान से यह संकेत मिलता है कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है और अब एनडीए (NDA) एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा। इस घोषणा ने एनडीए (NDA) खेमे में चल रही किसी भी तरह की अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है।