  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Supreme Court on Ranveer Allahabadia: ‘दिव्यांगों पर मजाक बर्दाश्त नहीं…’, Ranveer Allahbadia को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Supreme Court on Ranveer Allahabadia: ‘दिव्यांगों पर मजाक बर्दाश्त नहीं…’, Ranveer Allahbadia को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

फेमस यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही हैमु। अब सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को फटकार लगाई है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कमाई के लिए दिव्यांगों पर मजाक बनाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालात कैसे भी हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मजाक के नाम पर दिव्यंग लोगों की भावनाओं को रौंदा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वीडियो बनाकर दिव्यांग लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

Supreme Court on Ranveer Allahabadia: फेमस यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही हैमु। अब सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को फटकार लगाई है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कमाई के लिए दिव्यांगों पर मजाक बनाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालात कैसे भी हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मजाक के नाम पर दिव्यंग लोगों की भावनाओं को रौंदा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वीडियो बनाकर दिव्यांग लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है।

पढ़ें :- श्रुति हसन को शादी से क्यों लगता है डर, मैं उसके करीब पहुँच गयी थी लेकिन ….  क्या बोली एक्ट्रेस

वीडियो बना माफी मांगने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ विवाद मामले में सुनवाई के दौरान रणवीर अल्लाहबादिया के साथ-साथ स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को जमकर फटकार लगाई है।साथ ही उस शो में जज के तौर पर बैठे  हुए लोगों को लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट ने सभी को असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए बिना शर्त वीडियो बनाकर कर माफी मांगने के लिए कहा है। इसके साथ ही इन वीडियो को यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने का निर्देश दिया है।

क्या बोले जज?

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने I&B और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि इस दिशा में गाइडलाइन और सजा का प्रावधान रखा जाए। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हंसी-मजाक जीवन का एक अहम हिस्सा है और लोग मजाक सह सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। जब आप दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं तो इससे संवेदनशीलता खराब होती है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है; यहां अनेक समुदाय और प्रभावशाली लोग हैं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां अनेक समुदाय हैं और ये तथाकथित आज के प्रभावशाली लोग हैं।

पढ़ें :- India's Got Latent Controversy: तीसरे समन के बाद समय रैना महाराष्ट्र साइबर सेल पहुंचे

 

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vivek Agnihotri: 'प्रोटीन पर ध्यान दें...' Vivek Agnihotri के निशाने पर आए जॉन अब्राहम, 'द कश्मीर फाइल्स' पर कसा था तंज

Vivek Agnihotri: 'प्रोटीन पर ध्यान दें...' Vivek Agnihotri के निशाने पर आए...

Dhadak 2 OTT Release: थिएटर्स में बुरा हाल, ओटीटी पर करेगी कमाल! कब और कहां स्ट्रीम होगी धड़क 2?

Dhadak 2 OTT Release: थिएटर्स में बुरा हाल, ओटीटी पर करेगी कमाल!...

KGF के फेमस डॉन का निधन, जानें कहां ली एक्टर ने आखिरी सांसे

KGF के फेमस डॉन का निधन, जानें कहां ली एक्टर ने आखिरी...

Supreme Court on Ranveer Allahabadia: ‘दिव्यांगों पर मजाक बर्दाश्त नहीं…’, Ranveer Allahbadia को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Supreme Court on Ranveer Allahabadia: ‘दिव्यांगों पर मजाक बर्दाश्त नहीं…’, Ranveer Allahbadia...

Entertainment News: नानी बनी Raveena Tandon, बेटी Rasha Thadani ने गोद लिए 3 बच्चे

Entertainment News: नानी बनी Raveena Tandon, बेटी Rasha Thadani ने गोद लिए...

Bigboss 19: बिग बॉस 19 में इस बार ऐसा कुछ होगा जो पहले न हुआ, जानें कब और कहां देख पाएंगे शो

Bigboss 19: बिग बॉस 19 में इस बार ऐसा कुछ होगा जो...