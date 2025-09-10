Jolly LLB 3 Trailer: रिलीज हुआ जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर , इस दिन दस्तक देगी फिल्म

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार अपनी आगमी फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आज इस फिल्म का ट्रेलर आया है जिसे देखने के बाद आडियन्स खूब तारीफ कर रहे हैं। बता दें की फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी । इस में एक तरफ अक्षय कुमार हैं तो दूसरे तरफ अरश्सद वारसी हैं । दोनों ही जॉली हैं बस फर्क इतना है की एक कानपुर से है तो दूसरा मेरठ से है । कोर्टरूम ड्रामा के बीच एक दर्द भरी कहानी की कुछ झलक भी देखने को मिलती है। आइए बताते हैं की ये जंग सिर्फ अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच नहीं होगा बल्कि एक शक्तिशाली इंसान और कुछ गाँव के बीच लड़ाई देखने को मिलेगा।

‘’मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत मिलीवही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को मेरी जमीन मेरी मर्जी” इस शानदार डायलॉग के साथ ट्रेलर की शुरुआत होती है, जिसके बाद दीवार पर लटकी एक तस्वीर दिखती है, जिसपर फूलों की माला है. आखिर में अपनी आवाज उठाते किसान, जिन्हें भारी संख्या में पुलिस रोकती दिख रही है।

असली पंगा कोर्ट में होगा, जब भिड़ेंगे दो जॉली

ट्रेलर में पहले अक्षय कुमार की एंट्री होती है. वहीं अक्षय के साथ हुमा कुरैशी भी फिल्म का हिस्सा हैं, जिससे अक्षय काफी परेशान हैं. एक जगह वो कहते हैं- ”घर का आधा बजट तो तुम्हारी विसकी में चला जाता है. जाओ तुम शराब पियो में रोटी बनाता हूं.” जिसके बाद आते हैं अरशद वारसी. बस इसके बाद शुरू होती है दोनों जॉली की टक्कर. अक्षय कुमार अपना नाम बदलना नहीं चाहते और दूसरा जॉली यानी अरशद को यह पसंद नहीं. फिल्म में सौरभ शुक्ला जज बने हैं, जो दोनों जॉली की लड़ाई में फंसते दिखेंगे।