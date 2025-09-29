फिल्मों में नहीं आना चाहते हैं Akshay Kumar के बेटे, अक्षय कुमार ने आरव प्लान को लेकर किया बड़ा खुलासा

सुपरस्टार अक्षय कुमार फिल्म ‘Jolly LLB 3’ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं । इसी बीच उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया, जिसको लेकर वो फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। बता दें खिलाड़ी कुमार ने इस बार किसी और को लेकर नहीं बल्कि अपने बेटे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अक्षय कुमार ने बताया कि उनका बेटा आरव फिल्मों में काम नहीं करना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आखिर अपने करियर में करना क्या चाहते हैं। अक्षय कुमार ने बताया कि उनसे ज्यादा डिसिप्लिन फ्रिक उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना हैं। आइए जानते हैं की क्या कुछ अक्षय कुमार ने कहा?

फिल्में काम नहीं करना…

एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने आरव के करियर पर बात करते हुए कहा कि वो फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहता है. आरव ने साफ-साफ कह दिया है कि उन्हें फिल्मों में काम नहीं करना है. अक्षय ने बताया कि आरव की ये बात सुनने के बाद उन्होंने आरव को अपनी प्रोडक्शन कंपनी की बागडोर संभालने को कहा, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया.

क्या करेंगे आरव?

अक्षय ने आगे कहा कि आरव फैशन की ही दुनिया में रहना चाहता है और डिजाइनर बनना चाहता है. इस समय वह लंदन में फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रहा है. वहां वह फैशन के बारे में काफी बातें सीख रहा है और इस काम से बहुत ही खुश है. अक्षय ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि आरव फिल्मों में काम करें, लेकिन वे अपने बेटे के फैसले का भी सम्मान करते हैं. अक्षय ने कहा कि वे आरव के फैसले का सपोर्ट करेंगे.

कौन है ज्यादा स्ट्रीक्ट?

इसी इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने बताया कि मीडिया जिस तरह बताता है कि वह बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन फ्रिक हैं, तो ऐसा नहीं है. असल में ये नौकरी उनकी पत्नी ट्विंकल की है। पूरे घर में उन्हीं की चलती है, वो उन्हें नितारा और आरव को कंट्रोल करती हैं. अक्षय कुमार ने कहा कि वो अपने बच्चों के दोस्त हैं.