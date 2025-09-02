ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध चुने जाने पर कही ये बात

Mahaaryaman Scindia MPCA President: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) का अध्यक्ष चुना गया है। महाआर्यमन अपने माधव राव और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कम उम्र में इस पद को संभाल रहे हैं। 29 साल के महानार्यमन ने एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। वहीं, निर्विरोध चुने जाने पर नए एमपीसीए ने अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

एमपीसीए की कुर्सी संभालने के बाद महानार्यमन सिंधिया ने इंदौर में पत्रकारों से कहा, “पिछले सभी अध्यक्षों ने जबरदस्त काम किया है और मैं उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने एसोसिएशन को देश में नंबर एक बनाने की कोशिश करूंगा। निर्विरोध चुने जाने से पता चलता है कि एसोसिएशन एक परिवार है जो किसी भी फैसले में हमेशा एकजुट रहता है। हम क्रिकेट को गाँवों तक ले जाएंगे, खासकर महिला क्रिकेट को, ताकि हमारी बहनों को अवसर मिल सकें।” उन्होंने कहा, “मैं इंदौर में हर साल कुछ नया लाऊंगा, जिसकी शुरुआत महिला विश्व कप से होगी, जो यहीं आयोजित होगा। इंदौर में आईपीएल मैचों के बारे में, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।”

बता दें कि महाआर्यमन सिंधिया ग्वालियर के शाही सिंधिया राजवंश के वारिस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इकलौते बेटे हैं। उनका जन्म 17 नवंबर 1995 को हुआ था और उनकी उम्र 2025 तक 29 वर्ष है। उन्होंने दून स्कूल, देहरादून से शुरुआती पढ़ाई की और येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका से एमबीए की डिग्री हासिल की। वह साल 2022 से ग्वालियर संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।