Kanpur News : BSF भर्ती की परीक्षा रद्द, बंद हुए कंप्यूटर तो अभ्यर्थी गुस्से में सेंटर के बाहर करने लगे हंगामा, अब 18 को होगा एग्जाम

कानपुर। कानपुर में एक सेंटर पर BSF भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा के दौरान ही किसी तकनीकी दिक्कत के चलते कंप्यूटर बंद हो गए। खराबी आने के बाद अभ्यर्थी गुस्से में सेंटर के बाहर हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के लोगों ने अभ्यर्थियों को शांत कराया। उच्चाधिकारियों से बात कर सेंटर की परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा की। अब दोबारा परीक्षा 18 सितंबर को कराई जाएगी।भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह, एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह के अलावा चकेरी, कैंट, जाजमऊ, नौबस्ता और रेलबाजार थानों का भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया।

जिले में बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल (BSF HCM) परीक्षा के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। करीब 1752 पदों के लिए भर्ती होनी है। श्यामनगर के एमडी इंफोटेक सेंटर को बनाए गए परीक्षा केंद्र पर 500 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। परीक्षा तीन पालियों में आयोजित थी।अभ्यर्थियों के अनुसार, पहली पाली के लिए सुबह साढ़े 7 बजे उनकी एंट्री होनी थी। काफी देर से एंट्री दी गई। करीब 9 बजे परीक्षा जब शुरू हुई तो करीब 15 मिनट बाद कंप्यूटर बंद हो गए। मौजूद कर्मचारियों ने कंप्यूटर ठीक किए लेकिन 15-20 मिनट बाद कंप्यूटर दोबारा खराब हो गए।

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल (BSF HCM ) के 1,752 पदों की भर्ती परीक्षा बुधवार को तीन पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली के अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह 7:30 बजे, दूसरी पाली की 11:30 बजे और तीसरी पाली की दोपहर 3:30 बजे होनी थी।

श्यामनगर स्थित एमडी इंफोटेक सेंटर के अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहली पाली में 7:30 बजे एंट्री होनी थी, लेकिन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने करीब 8:30 बजे प्रवेश शुरू किया। इस दौरान बारिश होने से कई अभ्यर्थी भीग गए। तीन परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड भी गीले हो गए। हालांकि, उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया गया।

अभ्यर्थियों के मुताबिक, परीक्षा शुरू होने के करीब 10-15 मिनट बाद कई कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए। कुछ सिस्टम बाद में अपने आप चालू हो गए, जबकि कुछ कंप्यूटर शुरू ही नहीं हुए। बंद कंप्यूटरों को ठीक कराया गया। इसके बाद करीब 9:55 बजे कई सिस्टम फिर अचानक बंद हो गए और लगभग 20 मिनट तक बंद रहे। 10:15 बजे भी कुछ कंप्यूटर करीब दो मिनट के लिए बंद हो गए।

जनरेटर की समस्या बताने पर भड़के अभ्यर्थी

परीक्षार्थियों का आरोप है कि सिस्टम बंद होने का कारण पूछने पर उन्हें जनरेटर की समस्या बताई गई। इस पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि अगर बिजली की समस्या थी तो पंखे कैसे चल रहे थे।करीब 40 मिनट तक परीक्षा शुरू नहीं होने के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र से बाहर कर दिया गया।

इसके बाद 500 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। अभ्यर्थियों ने परीक्षा दोबारा जल्द कराने और नई तारीख घोषित करने की मांग की। साथ ही उन्होंने नजदीकी परीक्षा केंद्र देने की मांग की, ताकि दोबारा दूर की यात्रा न करनी पड़े।

BSF ने 18 सितंबर को तय की नई तारीख

केंद्र की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, श्यामनगर स्थित एमडी इन्फोटेक सेंटर (केंद्र कोड-25916) पर बुधवार को तीनों पालियों में होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब परीक्षा 18 सितंबर 2026 को होगी। सभी अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे आगे की जानकारी के लिए BSF के आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें। कानपुर में BSF अभ्यर्थियों सेंटर पर अव्यवस्था तोड़फोड़ कर काटा हंगामा, अब 18 सितंबर को होंगे एग्जाम

‘पेपर शुरू होने के 10-15 मिनट बाद सिस्टम बंद हो गया’

परीक्षा देने आए एक परीक्षार्थी ने बताया कि वे करीब पांच घंटे बाद केंद्र के अंदर पहुंचे। इसके बाद उन्हें करीब डेढ़ घंटे का समय दिया गया। पेपर शुरू होने के 10-15 मिनट बाद कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से इंतजार करने के लिए कहा गया। करीब दो घंटे तक इंतजार के बावजूद सिस्टम ठीक नहीं हुआ। कुछ अभ्यर्थियों के कंप्यूटर बार-बार बंद होते रहे। उनके मुताबिक, करीब 70-80 अभ्यर्थियों के सिस्टम में बार-बार दिक्कत आ रही थी। शिव प्रकाश ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है।

पेपर लीक हुआ है या कोई और गड़बड़ी

गोरखपुर से परीक्षा देने आए परीक्षार्थी ने बताया कि शुरुआत में ही एंट्री को लेकर दिक्कत हुई। पेपर शुरू होने में करीब एक मिनट बाकी था, तब तक कुछ अभ्यर्थियों की एंट्री नहीं हुई थी। इसके बाद सिस्टम चालू किया गया। उन्होंने बताया कि पहली पाली में करीब 10-15 मिनट पेपर देने के बाद सिस्टम बंद हो गया। इसके बाद सिस्टम और जनरेटर चालू किया गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर दिक्कत आ गई। करीब 20 से 40 मिनट तक पेपर शुरू नहीं हुआ। इसके बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने आशंका जताई कि या तो पेपर लीक हुआ है या फिर कोई और गड़बड़ी हुई है।

18 सितंबर को होगी अब परीक्षा

बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने तुरंत एडीजी बीएसएफ मकरंद देवेशकर से संपर्क किया, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करते हुए अगली तारीख 18 सितंबर घोषित की गई। वहीं, मौके पर पहुंची एसीएम-2 कैंट शिखा शुक्ला ने स्थिति का जायजा लेते हुए दो टूक कहा कि ऐसे लापरवाह सेंटरों को पूरी तरह ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए और इस संबंध में वे जिलाधिकारी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान और जयपुर के सेंटरों पर भी इसी तरह की गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं।