उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार, बोले- न संसद-न सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च तो सिर्फ...

नई दिल्ली। देश की न्यायापलिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) ने मंगलवार को कहा कि संविधान की मूल भावना के ‘अंतिम स्वामी’ चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और संसद से ऊपर कोई भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी जब कुछ कहता है, तो वह बात देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर कही जाती है।

कपिल सिब्बल का पलटवार

धनखड़ के बयान पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association) के अध्यक्ष ने कहा कि “कानून: न तो संसद सर्वोच्च है और न ही कार्यपालिका। संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा की जाती है। इस देश ने अब तक कानून को इसी तरह समझा है।” हालांकि, कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने अपने पोस्ट में उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिया। कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, जिनकी कुछ भाजपा नेताओं और उपराष्ट्रपति ने आलोचना की है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं।

Supreme Court :

Parliament has the plenary power to pass laws

Supreme Court has the obligation to interpret the Constitution and do complete justice (Article 142)

Everything the Court said is :

1) Consistent with our constitutional values

2) Guided by national interest

