Karan Johar Quits Twitter, फैंस बोले- ‘शांति चाहते हो तो कॉफी विद करण भी हटा दो’

Karan Johar Quits Twitter: बॉलीवुड के सबसे चर्चित फिल्ममेकर करण जौहर किसी न किसी कारण से हमेशा ही सुर्खियों का हिस्सा रहते हैं। वहीं अब उन्होंने अपने एक फैसले से सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने अपने लेटेस्ट ट्वीट के ज़रिए ट्विटर छोड़ने की घोषणा की है। चलिए बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया?

करण ने कही ये बातें

ट्विटर छोड़ने की घोषणा करते हुए करण जौहर ने अपना आखिरी ट्वीट किया। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा कि ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए जगह बना रहा हूं और ये उस तरफ एक कदम है, गुडबाय ट्विटर। बता दें, करण जौहर ने अपने इस ट्वीट के बाद ट्विटर को अलविदा कहते हुए अपने ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है।

यूजर्स दे रहे हैं ऐसे रिएक्शन



करण जौहर ने जैसे ही ट्विटर छोड़ने की घोषणा की, उसके बाद उनके इस फैसले पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कोई उनके इस फैसले को सही बता रहा है तो कोई इसके लिए भी उन्हें ट्रोल कर रहा है। तो कई ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? एक यूजर ने लिखा कि सर पूरे इंडिया में सुख शांति चाहते हो तो ‘कॉफी विद करण’ वाला कचरा भी इंटरनेट से हटा दो। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि शाहरुख के अलावा आपको कोई भी मिस नहीं करने जा रहा है।

भले ही करण जौहर (Karan Johar) ने भले ही ट्विटर को अलविदा कह दिया हो, लेकिन वो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब भी एक्टिव हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो अपने चाहने वालों के बीच बने रहेंगे। गौरतलब है कि वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं।

Nobody is going to miss you except @iamsrk pic.twitter.com/M88oeDvNd0

— s𝒶𝓂𝒾π #KisiKaBhaiKisiKiJaan (@Bhaiographer) October 10, 2022