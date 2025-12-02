बलिया के लोगों को दलाल कहने भड़की करणी सेना, जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह बोले- मंत्री संजय निषाद की जीभ काटने वाले को पांच लाख 51 हजार का देंगे इनाम

बलिया। यूपी की योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद (Minister Sanjay Nishad) की जुबान खींचकर लाने वाले को करणी सेना ने 5 लाख 51 हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया है। बलिया के करणी सेना जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने कहा कि अगर मेरे सामने मंत्री संजय निषाद आ गए तो राख लगाकर उनकी जुबान खींच लूंगा। अगर नौजवान कोई उनकी जुबान खींचकर लाता है कि उसे 5 लाख 51 हजार का इनाम दूंगा। बता दें कि बलिया के बासडीह में मंत्री निषाद ने कार्यकर्ता सम्मेलन में 29 नवंबर को कहा था कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। यहां दलाली सिस्टम अभी भी चल रहा है। इसलिए यह जिला बर्बाद है।

बलिया के करणी सेना जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह (Karni Sena District President Kamlesh Singh) ने मंत्री संजय निषाद (Minister Sanjay Nishad) पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने मंत्री निषाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद टिकट बेचकर पैसे कमाता है और निषाद वंश को गुमराह कर दलाली करता है, वह बलिया जैसे ऐतिहासिक जनपद को ‘दलाल’ कह रहा है। निषाद वंश को बेचकर संजय निषाद (Sanjay Nishad) अपने परिवार को पाल रहा है। यह वही ‘बागी बलिया’ है, जिसने 1942 में ही खुद को आजाद घोषित कर दिया था। बलिया अपनी बगावत के लिए जाना जाता है और मंगल पांडे, चित्तू पांडे तथा स्वर्गीय चंद्रशेखर जैसे महान व्यक्तित्व इस धरती से जुड़े हैं।

जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह (District President Kamlesh Singh) ने कहा कि एक दलाल उस जनपद को दलाल कह रहा जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। जो खुद टिकट बेचकर पैसे कमाता है, टिकट की दलाली करता है। निषाद वंश को बेचकर दलाली कमाता है, वह बलिया पर आरोप लगा रहा। कैसे वहां बैठे लोग उसे सुन रहे थे। जो वहां बैठे थे वे कायर थे।

वह बलिया को दलाल कह रहा था और वहां बैठे गूंगे-बहरे लोग उसकी बातों पर ताली बजा रहे थे। दलाली से उसके घर का चूल्हा जलता है, उसका घर चलता है। टिकट बेचकर दलाली कर वह अपने बेटे को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बना है।

अगर मुझे मिल जाओगे तो राख लगाकर तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अगर नहीं खींच पाता हूं तो बलिया के नौजवानों का आह्वान करता हूं कि अगर कोई उसकी जुबान खींचकर लाएगा तो उसे बलिया के एक-एक लोगों की तरफ से 5 लाख 51 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा। उसका मुकदमा फ्री में लड़ा जाएगा। यह ‘बागी बलिया’ का तेवर है और मंत्री को इसका एहसास कराया जाना चाहिए।