बदायूं के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में मिलाया पेशाब, तीन मुस्लिम छात्रों पर लगा आरोप

बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला बदायूं के उसैहत कस्बा स्थित हायर सेकंडरी स्कूल से जुरा हुआ है, जहां मुस्लिम समुदाय के तीन छात्रों के पर गंभीर आरोप लगे है। छात्रों पर स्कूल के ही हिंदू छात्राओं ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम छात्रों ने उनकी पानी की बोतल में पेशाब मिलाई है। यह खबर सामने आते पूरे इलाके में हडकंप मच गया और करणी सेना सहित बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंच कर हंगामा करना शुरु कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

उत्तर प्रदेश के बदायूं के उसैहत कस्बा में​ स्थित एक हायर सेकंडरी स्कूल में उस समय बवाल मच गया, जहां पर स्कूल की हिंदू छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल के ही तीन मुस्लिम छात्रों ने उनके पानी की बोतल में पेशाब मिलाया है। मामला उस समय गरमाया जब आज छात्राओं के परिजन और करणी सेना के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। करणी सेना के शिव गुप्ता ने बताया परिजनों ने स्कूल से प्रिंसिपल से मिलकर आरोपी मुस्लिम छात्रों को स्कूल से निकाले जाने की मांग की थी। प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधक ने आरोपी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की और यह कह कर टाल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते है। इस पर करणी सेना के कार्यकर्ता और परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुला लिया।

जांच में पांच दिन पु​रानी निकली घटना

मामले में उझानी सीओ डॉ देवेंद्र पचौरी ने बताया कि करणी सेना के शिव गुप्ता ने तहरीर देकर अशंका जताई थी कि स्कूल की बच्चियों की पानी की बोतल में कुछ बच्चों ने टॉयलेट कर दिया है। इसके साथ की स्कूल की छात्रों के टॉयलेट में अशोभनीय टिप्पणी भी लिखी गई है। मामले की जांच की गई तो घटना पांच दिन पहले की होने की बात निकल कर सामने आई है। वहीं बोतल में पेशाब मिलाने का कोई सैंपल भी नहीं लिया गया है। इस कारण कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं छात्राओं के टॉयलेट की दीवार पर अशोभनीय टिप्पणी लिखी जाने पर उसहैत थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन की ओर से करणी सेना के कार्यकर्ताओं और परिजनों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। स्कूल प्रबंधन के बारे में डीआईओएस को रिपोर्ट सौप दी गई है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।