Karur Stampede: अभिनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत, डीएमके ने टीवीके को ठहराया जिम्मेदार

Karur Stampede Update: तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) प्रमुख विजय की रैली में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 39 पहुंच गयी है। इस हादसे मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शवगृह मुलाकात की। जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने कहा, “संबंधित राजनीतिक दल को भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।”

करूर भगदड़ पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी सेंथिल कुमार ने मीडिया से कहा, “इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 39 लोगों की मौत की खबर है। 17 महिलाएं, 13 पुरुष, 4 बच्चे और 5 बच्चियों की मौत हो गई है। 39 मृतकों में से 30 का पोस्टमार्टम हो चुका है और शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। बाकी पोस्टमार्टम अभी जारी हैं। 26 घायल मरीजों का ओपीडी में इलाज किया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई। 67 घायलों को आईपीडी में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। 2 मरीजों की हालत गंभीर है। बाकी सभी की हालत स्थिर है। एक मरीज को आगे के इलाज के लिए मदुरै मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा जा रहा है।”

डीएमके प्रवक्ता सरवनन ने कहा, “मैं परिवारों के दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? टीवीके और उसके आयोजक ज़िम्मेदार हैं। पहले दिन से ही, वे पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर उनका (शर्तों का) उल्लंघन किया। श्री विजय ने कहा कि वे देखेंगे।” बता दें कि शनिवार रात टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) प्रमुख और अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली में भगदड़ मची थी। सीएम एमके स्टालिन ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।

एडीजीपी डेविडसन देवसिरवथम ने भगदड़ स्थल का दौरा किया और कहा, “इस आयोजन के लिए लगभग 500 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए थे। आमतौर पर, ऐसे मामलों में 15,000-20,000 लोगों की भीड़ होने की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता कि कितने लोग इकट्ठा हुए थे। हमने अभी जाँच शुरू की है और आगे और जानकारी मिलेगी।” एडीजीपी के अनुसार, इस घटना में 39 लोगों की मौत हो गई है। 40 से ज़्यादा घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।