नए कलेवर में आज से लौट रहा ‘कौन बनेगा करोड़पति’,’अकल के साथ अकड़’, कब-कहां देखें ‘KBC 17’ का पहला एपिसोड?

नई दिल्ली। कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) नए कलेवर के साथ वापसी कर रहा है। इस बार भी शो को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) होस्ट करेंगे। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 (Kaun Banega Crorepati Season 17) का ओटीटी प्रीमियर आज रात 11 अगस्त 2025 को सोनी लिव पर ओटीटीप्ले प्रीमियर के जरिये होने जा रहा है। प्रोमो में सीजन के होस्ट अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के स्टाइल और पर्सनालिटी में एक रोमांचक ट्विस्ट दिखाया गया है।

‘केबीसी 17’ (KBC 17) प्रोमो की झलक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने साल की शुरुआत में अपने ब्लॉग पर दिखाई थी। वे प्रोमो में दो अलग-अलग अवतारों में दिखाई दिए थे। एक फंकी और एनर्जेटिक, दूसरा क्लासी और रिफाइंड। ऐसी पर्सनालिटीज उन्हें भारत के सबसे पसंदीदा क्विज शो के लिए परफेक्ट होस्ट बनाते हैं। उनका नया डायलॉग ‘अकल के साथ अकड़’ पहले से ही फैंस के बीच ट्रेंड कर रहा है। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने एपिसोड 1 में एक फंकी प्रिंटेड सूट पहना है जिसे काले पैंट के साथ कैरी किया गया है। यह उनके ट्रेडमार्क स्टाइल को एक मॉडर्न इंडो-वेस्टर्न ट्विस्ट देता है। कुछ फैंस ने उनके आउटफिट की तुलना तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल के अनोखे फैशन से भी की है।

सिर्फ गेम शो नहीं है ‘केबीसी 17’

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कौन बनेगा करोड़पति ने अपने 16 सफल सीजन के 1,368 एपिसोड में 2,143 कंटेस्टेंट को भाग लेते देखा है। कई लोग लाखों या करोड़ों रुपये लेकर घर लौटे, जबकि अन्य ने शो में शामिल होकर खुशी और पहचान पाई। केबीसी (KBC) कुछ के लिए सिर्फ एक गेम शो से ज्यादा कुछ रहा है।

कब और कहां देखें ‘केबीसी 17’?

कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 17 (Kaun Banega Crorepati Season 17), 11 अगस्त 2025 को प्रीमियर हो रहा है। यह सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (Sony Entertainment Television) पर प्रसारित होगा। दर्शक SonyLIV पर एपिसोड स्ट्रीम कर सकते हैं।