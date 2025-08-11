  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. नए कलेवर में आज से लौट रहा ‘कौन बनेगा करोड़पति’,’अकल के साथ अकड़’, कब-कहां देखें ‘KBC 17’ का पहला एपिसोड?

नए कलेवर में आज से लौट रहा ‘कौन बनेगा करोड़पति’,’अकल के साथ अकड़’, कब-कहां देखें ‘KBC 17’ का पहला एपिसोड?

कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) नए कलेवर के साथ वापसी कर रहा है। इस बार भी शो को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) होस्ट करेंगे। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 (Kaun Banega Crorepati Season 17) का ओटीटी प्रीमियर आज रात 11 अगस्त 2025 को सोनी लिव पर ओटीटीप्ले प्रीमियर के जरिये होने जा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) नए कलेवर के साथ वापसी कर रहा है। इस बार भी शो को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) होस्ट करेंगे। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 (Kaun Banega Crorepati Season 17) का ओटीटी प्रीमियर आज रात 11 अगस्त 2025 को सोनी लिव पर ओटीटीप्ले प्रीमियर के जरिये होने जा रहा है। प्रोमो में सीजन के होस्ट अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के स्टाइल और पर्सनालिटी में एक रोमांचक ट्विस्ट दिखाया गया है।

पढ़ें :- जहां अकल है, वहां अकड़ है ’, अमिताभ बच्चन ने केबीसी के नए सीजन का किया आगाज

‘केबीसी 17’ (KBC 17) प्रोमो की झलक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने साल की शुरुआत में अपने ब्लॉग पर दिखाई थी। वे प्रोमो में दो अलग-अलग अवतारों में दिखाई दिए थे। एक फंकी और एनर्जेटिक, दूसरा क्लासी और रिफाइंड। ऐसी पर्सनालिटीज उन्हें भारत के सबसे पसंदीदा क्विज शो के लिए परफेक्ट होस्ट बनाते हैं। उनका नया डायलॉग ‘अकल के साथ अकड़’ पहले से ही फैंस के बीच ट्रेंड कर रहा है। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)  ने एपिसोड 1 में एक फंकी प्रिंटेड सूट पहना है जिसे काले पैंट के साथ कैरी किया गया है। यह उनके ट्रेडमार्क स्टाइल को एक मॉडर्न इंडो-वेस्टर्न ट्विस्ट देता है। कुछ फैंस ने उनके आउटफिट की तुलना तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल के अनोखे फैशन से भी की है।

सिर्फ गेम शो नहीं है ‘केबीसी 17’

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कौन बनेगा करोड़पति ने अपने 16 सफल सीजन के 1,368 एपिसोड में 2,143 कंटेस्टेंट को भाग लेते देखा है। कई लोग लाखों या करोड़ों रुपये लेकर घर लौटे, जबकि अन्य ने शो में शामिल होकर खुशी और पहचान पाई। केबीसी (KBC) कुछ के लिए सिर्फ एक गेम शो से ज्यादा कुछ रहा है।

कब और कहां देखें ‘केबीसी 17’?

पढ़ें :- मायानगरी छोड़ दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने जानें क्यों गांव में बसने का लिया फैसला? बताई ये बड़ी वजह

कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 17 (Kaun Banega Crorepati Season 17), 11 अगस्त 2025 को प्रीमियर हो रहा है। यह सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (Sony Entertainment Television) पर प्रसारित होगा। दर्शक SonyLIV पर एपिसोड स्ट्रीम कर सकते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नए कलेवर में आज से लौट रहा 'कौन बनेगा करोड़पति','अकल के साथ अकड़', कब-कहां देखें 'KBC 17' का पहला एपिसोड?

नए कलेवर में आज से लौट रहा 'कौन बनेगा करोड़पति','अकल के साथ...

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद किया और नशे में धुत होकर फिर मेरे साथ...

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद...

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, 'बागी 4' का टीजर देख 'एनिमल का बाप आ रहा है'... बोले लोग

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, 'बागी...

'बैन हों अश्लील फिल्में', बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

'बैन हों अश्लील फिल्में', बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स बदलेंगे ऑडियंस का ‘परसेप्शन’

Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स...

War 2: 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू, मेकर्स ने नए प्रोमो के साथ किया ऐलान, जानिए अब तक कितने टिकटों की बिक्री और कमाई

War 2: 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू, मेकर्स ने नए प्रोमो...