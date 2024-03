दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की नई अर्जी, कहा- ‘ED से कहिए मुझे गिरफ्तार ना करें’

Arvind Kejriwal's new petition in the High Court : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में नई याचिका दायर की है। जिसमें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की आशंका के बीच केजरीवाल ने कोर्ट से संरक्षण की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि ईडी को 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया जाए।